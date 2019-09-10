Розтрата 1 млн гривень: директору підприємства "Укроборонпрому" повідомили про підозру

Військова прокуратура Сумського гарнізону повідомила директору державного підприємства "Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів", що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", про підозру в розтраті 917 726 гривень у той час, як " Укроборонпром" збільшив дохід більше ніж на третину в 2018

Про це сказано в повідомленні прес-служби Військової прокуратури, передають Українські Новини.

Згідно з ним, розтрачені гроші призначалися на виконання державного оборонного замовлення з виготовлення озброєння для Збройних сил.

Прокуратура підозрює директора за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

У лютому Міністерство оборони і "Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів" домовилися про постачання 600 одиниць військових засобів ураження на суму понад 12 мільйонів гривень.

Після цього директор держпідприємства уклав договір із приватним підприємством, яке не могло виготовити і поставити необхідне озброєння.

У серпні правоохоронці провели 25 обшуків на підприємствах і військових представництвах.

Вони вилучили документацію і чорнові записи.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР зловило 4 осіб, що вимагають $570 тис. за посаду в "Укроборонпромі".

Тим часом НАБУ не може знайти Гладковського, який відпочиває в Іспанії.