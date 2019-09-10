Розтрата 1 млн гривень: директору підприємства "Укроборонпрому" повідомили про підозру

Військова прокуратура Сумського гарнізону повідомила директору державного підприємства "Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів", що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", про підозру в розтраті 917 726 гривень у той час, як "Укроборонпром" збільшив дохід більше ніж на третину в 2018.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби Військової прокуратури, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, розтрачені гроші призначалися на виконання державного оборонного замовлення з виготовлення озброєння для Збройних сил.\r\nПрокуратура підозрює директора за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.\r\nУ лютому Міністерство оборони і "Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів" домовилися про постачання 600 одиниць військових засобів ураження на суму понад 12 мільйонів гривень.\r\nПісля цього директор держпідприємства уклав договір із приватним підприємством, яке не могло виготовити і поставити необхідне озброєння.\r\nУ серпні правоохоронці провели 25 обшуків на підприємствах і військових представництвах.\r\nВони вилучили документацію і чорнові записи.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДБР зловило 4 осіб, що вимагають $570 тис. за посаду в "Укроборонпромі".\r\nТим часом НАБУ не може знайти Гладковського, який відпочиває в Іспанії.