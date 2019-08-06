Скандальный "Укроборонпром" увеличил доход больше чем на треть в 2018

Государственный концерн "Укроборонпром" увеличил чистый доход от реализации продукции на 32%, или на 9,2 млрд гривен, до 37,6 млрд гривен в 2018 году по сравнению с 2017 годом в то время, как ГБР начало расследовать коррупцию в "Укроборонпроме".

Об этом говорится в сообщении концерна, передают Українські Новини.

"Государственный концерн "Укроборонпром" в прошлом году получил 37,6 млрд гривен чистого дохода от реализации продукции, произведенной на своих предприятиях. Этот показатель в среднем на 32% (9,2 млрд гривен) превышает достижения 2017 года", - сказано в нем.

Согласно сообщению, в отдельных дивизионах концерна рост был более, чем на 100%.

В частности, чистая выручка от производства высокоточного оружия и боеприпасов выросла в 2 раза до 5,8 млрд гривен, чистый доход предприятий радиосвязи и специального приборостроения - на 48% до 3,4 млрд гривен, а бронетанковой отрасли - на 29% до 6,44 млрд гривен.

В то же время в 2018 году расходы на себестоимость продукции выросли в среднем за год на 44% по сравнению с предыдущим годом.

Данный рост связан с затратами на сырье, основные материалы, комплектующие и полуфабрикаты, которые в свою очередь выросли на 31,5% в 2018 году.

Также увеличились расходы на текущий ремонт, содержание оборудования и общепроизводственные расходы на 49% по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назначил своего внештатного советника членом набсовета "Укроборонпрома".

Тем временем "Укроборонпром" и Skyrizon Aircraft могут получить совместный контроль над "Мотор Сич".

Ранее расследование журналиста Дениса Бигуса установило, что "Укроборонпром" в 7 раз переплатил за высотомеры из РФ. Также Луценко заявил, что контрабандные запчасти из РФ поставлялись на "Кузню" и были успешно установлены на БТРы.