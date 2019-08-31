ГБР поймало 4 человек, вымогающих $570 тыс. за должность в "Укроборонпроме"

Государственное бюро расследований (ГБР) задержало 4 лиц по подозрению в вымогательстве 570 тыс. долларов у бывшего сотрудника государственного предприятия "Укрспецэкспорт" за содействие в назначении на должность в ГК "Укроборонпром".\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українські Новини.\r\n"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Киеве, совместно с Военной прокуратурой разоблачили группу лиц, которые требовали 570 тыс. долларов США от бывшего сотрудника государственной компании "Укрспецэкспорт" за содействие в его назначении на руководящую должность в государственный концерн "Укроборонпром", - говорится в нем.\r\nОтмечается, что 4 человека были задержаны в одном из офисов по ул. Банковой во время передачи части средств в размере 250 тыс. долларов.\r\nСогласно сообщению, подозреваемые представлялись доверенными лицами Президента Владимира Зеленского, находящимися на руководящих должностях в Офисе Президента.\r\nЗадержанным готовится вручение сообщений о подозрении, а также представление в суд ходатайства об избрании им меры пресечения.\r\nДело квалифицируется как мошенничество в особо крупных размерах (ч.4 ст. 190 Уголовного кодекса).\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский хочет, чтоб НАБУ и ГБР могли прослушивать любого гражданина без санкции суда.\r\nТакже Зеленский предлагает закрепить в Конституции полномочия Президента назначать директора НАБУ и ГБР.