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31 августа 2019, суббота, 18:22 13
Силовые структуры 2019-08-31T18:22:43+03:00
Українські Новини
ГБР поймало 4 человек, вымогающих $570 тыс. за должность в "Укроборонпроме"

ГБР поймало 4 человек, вымогающих $570 тыс. за должность в "Укроборонпроме"

Государственное бюро расследований (ГБР) задержало 4 лиц по подозрению в вымогательстве 570 тыс. долларов у бывшего сотрудника государственного предприятия "Укрспецэкспорт" за содействие в назначении на должность в ГК "Укроборонпром".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українські Новини.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Киеве, совместно с Военной прокуратурой разоблачили группу лиц, которые требовали 570 тыс. долларов США от бывшего сотрудника государственной компании "Укрспецэкспорт" за содействие в его назначении на руководящую должность в государственный концерн "Укроборонпром", - говорится в нем.

Отмечается, что 4 человека были задержаны в одном из офисов по ул. Банковой во время передачи части средств в размере 250 тыс. долларов.

Согласно сообщению, подозреваемые представлялись доверенными лицами Президента Владимира Зеленского, находящимися на руководящих должностях в Офисе Президента.

Задержанным готовится вручение сообщений о подозрении, а также представление в суд ходатайства об избрании им меры пресечения.

Дело квалифицируется как мошенничество в особо крупных размерах (ч.4 ст. 190 Уголовного кодекса).

Как сообщали Українські Новини, Зеленский хочет, чтоб НАБУ и ГБР могли прослушивать любого гражданина без санкции суда.

Также Зеленский предлагает закрепить в Конституции полномочия Президента назначать директора НАБУ и ГБР.

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