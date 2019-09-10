Опалювальний сезон 2019/2020: США направили в Україну делегацію для вирішення "критичних проблем"

Міністерство енергетики США направило в Україну експертну делегацію для вирішення критичних проблем опалювального сезону 2019/2020.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Міністерство енергетики США направляє в Україну експертну делегацію, яка допоможе в розробці зимового плану дій для вирішення критичних потреб під час зимового сезону 2019-2020", - йдеться в ньому.

Наголошується, що делегація буде сприяти забезпеченню України необхідними ресурсами, щоб Україна не була вразливою до погроз від перебоїв у постачанні енергоносіїв з боку Росії.

"Делегація буде співпрацювати з експертами України для оцінки взаємозалежності у виробництві, передачі та розподілу енергії у всіх секторах, а також створить основу для вдосконалення скоординованого реагування на дефіцит енергії", - підсумовано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в "Укртрансгазі" заявили, що Україна готова до опалювального сезону на 85%.

Тим часом "Нафтогаз" пропонує населенню закупити газ на зиму за літньою ціною.