Опалювальний сезон в Енергодарі під загрозою зриву, - Запорізька ОДА

Запорізька обласна державна адміністрація стурбована загрозою зриву початку опалювального сезону 2019\/20 в Енергодарі (місто обласного підпорядкування) у той час, як "Укртрансгаз" заявляє, що Україна готова до опалювального сезону на 85%..\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби обладміністрації з посиланням на нараду під керівництвом губернатора Віталія Туринка, передають Українські Новини.\r\nЗа даними відомства, через борги споживачів за комунальні послуги житловий фонд міста готовий до опалювального сезону на 30,3%.\r\nЗазначається, що протягом останніх 10 років міська влада не підвищувала тарифи на послуги ЖКГ, компенсуючи різницю з міського бюджету, але в 2019 їх все ж підняли відразу в кілька разів - до економічно обґрунтованого рівня.\r\nУ зв'язку з цим заборгованість населення різко збільшилася, і зараз борг за утримання будинків становить 57,6 млн гривень, за водопостачання і опалення - 7 млн.\r\nВ результаті підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, не в змозі в повному обсязі оплачувати спожиту електроенергію.\r\nУ зв'язку з цим губернатор закликав місцеву владу на сесії міськради 11 вересня виділити з міськбюджету гроші на забезпечення початку опалювального сезону і провести роз'яснювальну роботу з населенням про необхідність оплати житлово-комунальних послуг.\r\nЕнергодар - місто обласного підпорядкування в Запорізькій області із53 тис. жителів.\r\nВ Енергодарі розташовані Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) та Запорізька теплоелектростанція (ТЕС) енергогенеруючої компанії "ДТЕК Дніпроенерго".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Андрій Герус заявив, що зима буде складною через низькі запаси вугілля і спорів з "Газпромом". Також Шефрович заявив, що переговори щодо транзиту газу пройдуть 19 вересня.\r\nТим часом "Нафтогаз" погрожує Одесі зривом опалювального сезону.