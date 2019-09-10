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10 вересня 2019, вівторок, 16:10 9
Економіка 2019-09-10T20:15:03+03:00
Українські Новини
Опалювальний сезон в Енергодарі під загрозою зриву, - Запорізька ОДА

Опалювальний сезон в Енергодарі під загрозою зриву, - Запорізька ОДА

Опалення.
Опалення.

Запорізька обласна державна адміністрація стурбована загрозою зриву початку опалювального сезону 2019/20 в Енергодарі (місто обласного підпорядкування) у той час, як "Укртрансгаз" заявляє, що Україна готова до опалювального сезону на 85%..

Про це йдеться в повідомленні прес-служби обладміністрації з посиланням на нараду під керівництвом губернатора Віталія Туринка, передають Українські Новини.

За даними відомства, через борги споживачів за комунальні послуги житловий фонд міста готовий до опалювального сезону на 30,3%.

Зазначається, що протягом останніх 10 років міська влада не підвищувала тарифи на послуги ЖКГ, компенсуючи різницю з міського бюджету, але в 2019 їх все ж підняли відразу в кілька разів - до економічно обґрунтованого рівня.

У зв'язку з цим заборгованість населення різко збільшилася, і зараз борг за утримання будинків становить 57,6 млн гривень, за водопостачання і опалення - 7 млн.

В результаті підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, не в змозі в повному обсязі оплачувати спожиту електроенергію.

У зв'язку з цим губернатор закликав місцеву владу на сесії міськради 11 вересня виділити з міськбюджету гроші на забезпечення початку опалювального сезону і провести роз'яснювальну роботу з населенням про необхідність оплати житлово-комунальних послуг.

Енергодар - місто обласного підпорядкування в Запорізькій області із53 тис. жителів.

В Енергодарі розташовані Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) та Запорізька теплоелектростанція (ТЕС) енергогенеруючої компанії "ДТЕК Дніпроенерго".

Як повідомляли Українські Новини, Андрій Герус заявив, що зима буде складною через низькі запаси вугілля і спорів з "Газпромом". Також Шефрович заявив, що переговори щодо транзиту газу пройдуть 19 вересня.

Тим часом "Нафтогаз" погрожує Одесі зривом опалювального сезону.

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