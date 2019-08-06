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06 августа 2019, вторник, 16:31 322
Экономика 2019-08-06T18:00:03+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" угрожает Одессе срывом отопительного сезона

"Нефтегаз" угрожает Одессе срывом отопительного сезона

Отопление.
Отопление.

Задолженность Одесской ТЭЦ и КП "Теплоснабжение города Одессы" перед Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины" составляет 1,7 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НАК, передают Українськi Новини.

"Невыполнение АО "Одесская ТЭЦ" и КП "Теплоснабжение города Одессы" требований положения специальных обязанностях в части расчетов за газ ставит под угрозу теплоснабжение города в следующем отопительном сезоне. Общая задолженность АО "Одесская ТЭЦ" и КП "Теплоснабжение города Одессы" достигла почти 1,7 млрд гривен. В частности, задолженность Одесской ТЭЦ перед НАК "Нефтегаз Украины" составляет 840,9 млн гривен, предоставленный в компанию график погашения задолженности ТЭЦ выполняет лишь на 74%. Для того, чтобы иметь возможность в дальнейшем покупать газ у "Нефтегаза", Одесская ТЭЦ должна оплатить не менее чем 161,0 млн гривен", - говорится в сообщении.

В свою очередь, КП "Теплоснабжение города Одессы" задолжало "Нефтегазу" 836 млн гривен, при этом для достижения минимального уровня расчетов, предусмотренного положением о ПСО, предприятию необходимо оплатить не менее, чем 222,4 млн гривен.

"Нефтегаз" призывает Фонд государственного имущества, который осуществляет управление Одесской ТЭЦ, а также местные органы власти принять безотлагательные и действенные меры для выполнения теплопоставляющими предприятиями города требований положения о ПСО и условий, заключенных с компанией договоров.

Как сообщали Українськi Новини, на подготовку к отопительному сезону 2019-2020 хотят выделить 13 млрд гривен. Также у Зеленского уже начинают искать надежные источники поставок газа на отопительный сезон.

14 ноября 2018 года Кабинет Министров запретил отключать газоснабжение теплоснабжающим предприятиям во время отопительного сезона.

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