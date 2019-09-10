Бабине літо у розпалі: в середині тижня в Україні буде тепло і без опадів

11 вересня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, у той час як синоптик попередила, що скоро українці будуть трястися від холоду.

Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +26...+28 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +22...+29 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +17...+22 градуси. У Моршині без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +25...+27 градусів. У Трускавці без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +25...+27 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +26...+28 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +23...+30 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +24...+29 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.

10 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+23 градуси; у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, перші осінні дощі проллються з вівторка на заході України.

Тим часом атмосферні фронти принесуть в Україну осінь з дощами і грозами.