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10 сентября 2019, вторник, 06:00 4819 Карта
Жизнь 2019-09-10T07:33:39+03:00
Українські Новини
Украинцы будут трястись от холода: синоптик дала предварительный прозгноз на выходные и неделю

Украинцы будут трястись от холода: синоптик дала предварительный прозгноз на выходные и неделю

Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

Несмотря на незначительные дожди на западе страны, бабье лето в Украине с теплой погодой и солнцем продержится до конца недели, после чего на выходных температура резко снизится, а дожди прольются уже и в других регионах.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Кто еще не ушел в отпуск или не отремонтировал крышу, или не выгулял новый белый костюм с бежевыми замшевыми мокасинами или не снял видеоролик "В Украине - солнечная осень" - как раз быстренько это сделайте. Потому что распрекрасное молодое бабье лето в Украине еще продлится", - сообщила Диденко.

По словам синоптика, со вторника, 10 сентября, огромная масштабная полоса высокого атмосферного давления, которая вытянулась от Атлантики через всю континентальную Европу в Украину, принесет с собой сухую малооблачную солнечную погоду. Всю страну накроет бабье лето. Только Закарпатье и Карпаты затронут районные дожди: в этих регионах антициклона не будет.

При этом в течение дня по Украине ожидается теплая температура воздуха - +24...+29 градусов.

Ветер будет  юго-восточным и восточным, 3-8 м/с, на западе и в Приазовье отдельные порывы будут достигать 15 м/с.

В Киеве же вторник будет сухим, малооблачным, днем ​​в столице ожидается около 27 градусов.

"Молодое бабье лето продлится не вечно, уже в ближайшие выходные погода изменится, станет существенно холоднее. Потому - темные очки на нос, надеть светлое платье, джинсы с дырками на коленях, настроить страницу с прогнозом погоды на первое место в ФБ и - бодать каштаны и листья в ближайшие парки и улицы", - посоветовала Диденко.

Также синоптик отметила, что на выходные, 14-15 сентября, ожидается ощутимое похолодание - уже в ближайшие выходные украинцы будут трястись от холода и даже увидят дождь.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, появился прогноз погоды на первый месяц осени.

Тем временем атмосферные фронты принесут в Украину осень с дождями и грозами.

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