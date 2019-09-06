Атмосферные фронты принесут в Украину осень с дождями и грозами: синоптик дала прогноз

После продолжительного влияния антициклона, первая неделя сентября в Украине завершится приходом атмосферных фронтов с дождями, грозами и похолоданием.

Об этом в своем метеоблоге сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в пятницу 6 сентября на западе, севере и в большинстве центральных областей временами пройдут дожди и местами даже с грозами.

В Украине ожидается в пределах + 23 + 29 градусов, а на Западе + 20 + 24 градуса.

В Киеве 6 сентября обещает быть солнечным и теплым, воздух прогреется до +24 градусов.

Суббота и воскресенье - без особых изменений, только в воскресенье на Западе пойдут грозовые дожди и похолодает.

"Температура воздуха в результате осадков будет ниже. В дневные часы столбики термометров будут колебаться в пределах + 20 + 25 градусов. На западе Украины возможно кратковременное снижение до + 18 + 22 градусов. Однако восток и юг еще принадлежать преимущественно сухой и теплой воздушной массе. В этих регионах еще будет очень тепло, к жаре, предполагается + 26 + 32 градуса", - сообщила Диденко.

В Киеве до конца недели и в начале следующей погода ожидается неустойчивой и изменчивой.

Кратковременные дожди периодически будут чередоваться с солнечными прояснениями. Во время осадков возможны грозы.

Температура воздуха в столице будет колебаться в течение дня от +24 до +27 градусов. Ближе к концу недели ожидается похолодание.

Метеоблог главного синоптика страныИсточник: wetterzentrale.de

Заморозки в воздухе наиболее вероятны в первой декаде на севере Левобережья в Черниговской, Сумской и Харьковской, менее вероятны в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях. В горных районах, на остальной территории Украины заморозки возникают во второй и третьей декадах сентября. Средняя месячная количество осадков составляет 27-60 мм.

"Сентябрьская первая неделя пришла в Украину с краснобокими яблоками, желтыми грушами, огненными ноготками, роскошными фиолетовыми баклажанами, рыжими каштанами, красной калиной и рябиной, полосатыми арбузами и невероятно нежными розовыми персиками", - написала Диденко.

По словам синоптика, в сентябре еще бывают и летние ливни с шквалами и градом, начинаются туманы с дымкой и первые заморозки.

Также Диденко расскала о многолетних типичных признаках украинского сентября.

В частности, происходит общее снижение температуры, ощутимо слабеет грозовая деятельность, затухают такие типичные летние явления, как ливни, град и шквалы.

"В течение сентября в Украине, кроме Южного берега Крыма, осуществляется переход средней суточной температуры воздуха через +15 градусов в сторону понижения. Средняя месячная температура воздуха составляет + 12 + 19 градусов. Абсолютный максимум температуры составляет + 30 + 39 градусов. Абсолютный минимум 0-8 градусов мороза", - предупредила Диденко.

Мы, конечно, любим лето. Однако осенняя невероятная красота и щедрость никого не может оставить равнодушным. Особенно во время молодого бабьего лета.

Как сообщали Українські Новини, атмосферный фронт принесет в Украину резкое похолодание: синоптик предупредила о смене погоды.

Ранее синоптики сообщили, что лето в Киеве превысило климатическую норму почти на 3 градуса.

В то же время, согласно прогнозу погоды на месяц, сентябрь в Украине будет теплым, со второй недели ожидаются дожди, а согласно Гидрометцентру, в конце рабочей недели в Украине будет от +6 ночью до +30 днем.