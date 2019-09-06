Атмосферные фронты принесут в Украину осень с дождями и грозами: синоптик дала прогноз

После продолжительного влияния антициклона, первая неделя сентября в Украине завершится приходом атмосферных фронтов с дождями, грозами и похолоданием.\r\nОб этом в своем метеоблоге сообщила синоптик Наталка Диденко.\r\nПо ее словам, в пятницу 6 сентября на западе, севере и в большинстве центральных областей временами пройдут дожди и местами даже с грозами.\r\nВ Украине ожидается в пределах + 23 + 29 градусов, а на Западе + 20 + 24 градуса.\r\nВ Киеве 6 сентября обещает быть солнечным и теплым, воздух прогреется до +24 градусов.\r\nСуббота и воскресенье - без особых изменений, только в воскресенье на Западе пойдут грозовые дожди и похолодает.\r\n"Температура воздуха в результате осадков будет ниже. В дневные часы столбики термометров будут колебаться в пределах + 20 + 25 градусов. На западе Украины возможно кратковременное снижение до + 18 + 22 градусов. Однако восток и юг еще принадлежать преимущественно сухой и теплой воздушной массе. В этих регионах еще будет очень тепло, к жаре, предполагается + 26 + 32 градуса", - сообщила Диденко.\r\nВ Киеве до конца недели и в начале следующей погода ожидается неустойчивой и изменчивой.\r\nКратковременные дожди периодически будут чередоваться с солнечными прояснениями. Во время осадков возможны грозы.\r\nТемпература воздуха в столице будет колебаться в течение дня от +24 до +27 градусов. Ближе к концу недели ожидается похолодание.\r\n \r\nМетеоблог главного синоптика страныИсточник: wetterzentrale.de\r\nЗаморозки в воздухе наиболее вероятны в первой декаде на севере Левобережья в Черниговской, Сумской и Харьковской, менее вероятны в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях. В горных районах, на остальной территории Украины заморозки возникают во второй и третьей декадах сентября. Средняя месячная количество осадков составляет 27-60 мм.\r\n"Сентябрьская первая неделя пришла в Украину с краснобокими яблоками, желтыми грушами, огненными ноготками, роскошными фиолетовыми баклажанами, рыжими каштанами, красной калиной и рябиной, полосатыми арбузами и невероятно нежными розовыми персиками", - написала Диденко.\r\nПо словам синоптика, в сентябре еще бывают и летние ливни с шквалами и градом, начинаются туманы с дымкой и первые заморозки.\r\nТакже Диденко расскала о многолетних типичных признаках украинского сентября.\r\nВ частности, происходит общее снижение температуры, ощутимо слабеет грозовая деятельность, затухают такие типичные летние явления, как ливни, град и шквалы.\r\n"В течение сентября в Украине, кроме Южного берега Крыма, осуществляется переход средней суточной температуры воздуха через +15 градусов в сторону понижения. Средняя месячная температура воздуха составляет + 12 + 19 градусов. Абсолютный максимум температуры составляет + 30 + 39 градусов. Абсолютный минимум 0-8 градусов мороза", - предупредила Диденко.\r\nМы, конечно, любим лето. Однако осенняя невероятная красота и щедрость никого не может оставить равнодушным. Особенно во время молодого бабьего лета.\r\nКак сообщали Українські Новини, атмосферный фронт принесет в Украину резкое похолодание: синоптик предупредила о смене погоды.\r\nРанее синоптики сообщили, что лето в Киеве превысило климатическую норму почти на 3 градуса.\r\nВ то же время, согласно прогнозу погоды на месяц, сентябрь в Украине будет теплым, со второй недели ожидаются дожди, а согласно Гидрометцентру, в конце рабочей недели в Украине будет от +6 ночью до +30 днем.