Рябошапка призначить екс-нардепа Чумака своїм заступником

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка має намір призначити колишнього депутата Верховної Ради Віктора Чумака своїм заступником.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в Генпрокуратурі.\r\n"Чумак буде заступником", - сказав він.\r\nЗа його словами, питання вже вирішене і наказ про призначення буде підписано найближчим часом, можливо навіть у вівторок.\r\nДжерело не уточнило, який напрямок буде курирувати Чумак.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Рябошапка звільнить всіх діючих заступників генпрокурора.\r\nНовим генпрокурором призначений Рябошапка.\r\nВ день першого засідання Ради 9 скликання, генпрокурор Юрій Луценко подав у відставку.\r\n