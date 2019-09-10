Рябошапка призначить екс-нардепа Чумака своїм заступником

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка має намір призначити колишнього депутата Верховної Ради Віктора Чумака своїм заступником.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Генпрокуратурі.

"Чумак буде заступником", - сказав він.

За його словами, питання вже вирішене і наказ про призначення буде підписано найближчим часом, можливо навіть у вівторок.

Джерело не уточнило, який напрямок буде курирувати Чумак.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка звільнить всіх діючих заступників генпрокурора.

Новим генпрокурором призначений Рябошапка.

В день першого засідання Ради 9 скликання, генпрокурор Юрій Луценко подав у відставку.