Революція в ГПУ: Рябошапка звільнить всіх діючих заступників генпрокурора

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка позбавиться від усіх діючих заступників генпрокурора.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

"Ніхто не залишиться. Буде нова команда", - сказав він.

За його словами, заступники генпрокурора Дмитро Сторожук, Анжела Стрижевська, Сергій Кізь, Юрій Столярчук та Анатолій Матіос будуть звільнені.

Він зазначив, що в даному питанні існує невелика заковирка, оскільки для їх звільнення необхідна рекомендація Ради прокурорів, тому новий генпрокурор наполеглево рекомендуватиме всім заступникам подати у відставку за власним бажанням.

Як повідомляли Українські Новини, новим генпрокурором призначений Рябошапка.

В день першого засідання Ради 9 скликання, генпрокурор Юрій Луценко подав у відставку.

Правоохоронці виявили прослушивающее пристрій у кабінеті заступника генерального прокурора Анжели Стрижевської.