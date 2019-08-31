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31 серпня 2019, субота, 09:26 27
Силові структури 2019-08-31T09:30:48+03:00
Українські Новини
Революція в ГПУ: Рябошапка звільнить всіх діючих заступників генпрокурора

Революція в ГПУ: Рябошапка звільнить всіх діючих заступників генпрокурора

Руслан Рябошапка. Скріншот відео Facebook/Право на владу
Руслан Рябошапка. Скріншот відео Facebook/Право на владу

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка позбавиться від усіх діючих заступників генпрокурора.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

"Ніхто не залишиться. Буде нова команда", - сказав він.

За його словами, заступники генпрокурора Дмитро Сторожук, Анжела Стрижевська, Сергій Кізь, Юрій Столярчук та Анатолій Матіос будуть звільнені.

Він зазначив, що в даному питанні існує невелика заковирка, оскільки для їх звільнення необхідна рекомендація Ради прокурорів, тому новий генпрокурор наполеглево рекомендуватиме всім заступникам подати у відставку за власним бажанням.

Як повідомляли Українські Новини, новим генпрокурором призначений Рябошапка.

В день першого засідання Ради 9 скликання, генпрокурор Юрій Луценко подав у відставку.

Правоохоронці виявили прослушивающее пристрій у кабінеті заступника генерального прокурора Анжели Стрижевської.

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