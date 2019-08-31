Революція в ГПУ: Рябошапка звільнить всіх діючих заступників генпрокурора

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка позбавиться від усіх діючих заступників генпрокурора.\r\nПро це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.\r\n"Ніхто не залишиться. Буде нова команда", - сказав він.\r\nЗа його словами, заступники генпрокурора Дмитро Сторожук, Анжела Стрижевська, Сергій Кізь, Юрій Столярчук та Анатолій Матіос будуть звільнені.\r\nВін зазначив, що в даному питанні існує невелика заковирка, оскільки для їх звільнення необхідна рекомендація Ради прокурорів, тому новий генпрокурор наполеглево рекомендуватиме всім заступникам подати у відставку за власним бажанням.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, новим генпрокурором призначений Рябошапка.\r\nВ день першого засідання Ради 9 скликання, генпрокурор Юрій Луценко подав у відставку.\r\nПравоохоронці виявили прослушивающее пристрій у кабінеті заступника генерального прокурора Анжели Стрижевської.