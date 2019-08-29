Сьогодні, 29 серпня, стало відомо, що генеральний прокурор Юрій Луценко написав заяву про відставку з посади голови Генеральної прокуратури. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила його прес-секретар Лариса Сарган.

"Юрій Луценко підписав заяву на ім'я президента Зеленського про звільнення з посади генерального прокурора", - написала Сарган.

Як повідомляли Українські Новини, Солом'янський районний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань генеральним прокурором Юрієм Луценком.

Тим часом заробітна плата генерального прокурора Юрія Луценка за липень становила 96 727 гривень.

Раніше Луценко заявив, що він говорив президенту Володимиру Зеленському, що як тільки буде обраний новий парламент, він напише заяву про відставку на ім'я спікера Верховної Ради. Луценко заявив, що не збирається залишати країну після того, як перестане бути генпрокурором. На питання про те, чи допускає він кримінальні справи стосовно нього, Луценко сказав, що в НАБУ "до 15 справ", в яких він фігурує. При цьому генпрокурор висловив упевненість в тому, що в цих справах немає складу злочину.