"Повернутися в Крим? Тільки на танках!", - Сенцов

Режисер Олег Сенцов вважає, що конфлікт з Росією багато в чому інформаційний.\r\nПро це він сказав на прес-конференції, передають Українські Новини.\r\n"Конфлікт з Росією багато інформаційний", - заявив він.\r\nРежисер зазначив, що інформаційна пропаганда в Росії дозволяє режиму Президента РФ Володимира Путіна здійснювати агресію проти України.\r\nТакож режисер відповів на питання про можливе своє повернення в аннексированный Росією Крим.\r\n"Повернутися в Крим? Тільки на танках!" - сказав на прес-конференції в Києві режисер Олег Сенцов.\r\nСенцов сказав, що найближчим часом буде жити з родиною у Києві.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, звільнений з полону режисер Олег Сенцов заявив, що питання його участі у політичному житті залишається відкритим і поки він планує займатися двома речами - знімати кіно і жити.\r\nДля Кольченко і Сенцова організували тимчасове житло. Також в Twitter з'явилася сторінка "Сенцова" - режисер заявив, що це фейк.\r\nРаніше, 7 вересня, Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.\r\nзокрема, був звільнений Сенцов, затриманий в Криму в травні 2014 року.