"Повернутися в Крим? Тільки на танках!", - Сенцов

Режисер Олег Сенцов вважає, що конфлікт з Росією багато в чому інформаційний.

Про це він сказав на прес-конференції, передають Українські Новини.

"Конфлікт з Росією багато інформаційний", - заявив він.

Режисер зазначив, що інформаційна пропаганда в Росії дозволяє режиму Президента РФ Володимира Путіна здійснювати агресію проти України.

Також режисер відповів на питання про можливе своє повернення в аннексированный Росією Крим.

"Повернутися в Крим? Тільки на танках!" - сказав на прес-конференції в Києві режисер Олег Сенцов.

Сенцов сказав, що найближчим часом буде жити з родиною у Києві.

Як повідомляли Українські Новини, звільнений з полону режисер Олег Сенцов заявив, що питання його участі у політичному житті залишається відкритим і поки він планує займатися двома речами - знімати кіно і жити.

Для Кольченко і Сенцова організували тимчасове житло. Також в Twitter з'явилася сторінка "Сенцова" - режисер заявив, що це фейк.

Раніше, 7 вересня, Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.

зокрема, був звільнений Сенцов, затриманий в Криму в травні 2014 року.