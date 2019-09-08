В Twitter появилась страница "Сенцова": режиссер заявил, что это фейк

В социальной сети Twitter появилась страница освобожденного из русского плена украинского режиссера Олега Сенцова, зарегистрированная сразу после его освобождения, однако сам режиссер заявляет, что это фейк.Об этом Сенцов написал в Facebook.

"Это моя единственная страница в Интернете. В Twitter фейковый аккаунт, но мне отказывается верить даже администрация Facebook, предлагая больше писать о себе, чтобы получить синюю галочку. Но что поделать – не все публичные личности ведут публичную жизнь. Надеюсь после этого фото сомнения будут устранены. Всем добра", – написал он.

В публикациях фейковой страницы от имени Сенцова выражается благодарность всем, кто его поддерживал в период его заключения в России.

Спасибо всем за слова поддержки. Я с семьёй. Немного отдохну, отойду от всего этого и буду с каждым из вас. Нам ещё много работать до полной победы. — Олег Сенцов (@OlegSentsov) 7 вересня 2019 р.

Позже появилась публикация о том, что это единственная официальная страница Олега, которую он пока не может верифицировать.

Это моя единственная страница в соцсетях. В Facebook меня пока нет. Пока ещё придумываю формат моего общения с вами. Возможно это будет канал в YouTube. Сообщу позже. Страницу в Twitter верифицировать не могу (причина на скриншоте), но в службу техподдержки написал. pic.twitter.com/QnFvy3N6Ha — Олег Сенцов (@OlegSentsov) 8 вересня 2019 р.

Как сообщали Українськi Новини, в субботу Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что обмен пленными состоялся без изменения предварительных договоренностей с Президентом России Владимиром Путиным. Также были достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения.