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08 сентября 2019, воскресенье, 16:02 402
Политика 2019-09-09T15:30:06+03:00
Українські Новини
В Twitter появилась страница "Сенцова": режиссер заявил, что это фейк

В Twitter появилась страница "Сенцова": режиссер заявил, что это фейк

Возвращение освобожденных украинцев. Фото: ОПУ
Возвращение освобожденных украинцев. Фото: ОПУ

В социальной сети Twitter появилась страница освобожденного из русского плена украинского режиссера Олега Сенцова, зарегистрированная сразу после его освобождения, однако сам режиссер заявляет, что это фейк.Об этом Сенцов написал в Facebook.

"Это моя единственная страница в Интернете. В Twitter фейковый аккаунт, но мне отказывается верить даже администрация Facebook, предлагая больше писать о себе, чтобы получить синюю галочку. Но что поделать – не все публичные личности ведут публичную жизнь. Надеюсь после этого фото сомнения будут устранены. Всем добра", – написал он.

В публикациях фейковой страницы от имени Сенцова выражается благодарность всем, кто его поддерживал в период его заключения в России.

Позже появилась публикация о том, что это единственная официальная страница Олега, которую он пока не может верифицировать.

Как сообщали Українськi Новини, в субботу Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что обмен пленными состоялся без изменения предварительных договоренностей с Президентом России Владимиром Путиным. Также были достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения.

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