Питання моєї можливої участі в політиці - відкрите, - Сенцов

Звільнений з полону режисер Олег Сенцов заявив, що питання його участі у політичному житті залишається відкритим і поки він планує займатися двома речами - знімати кіно і жити.\r\nПро це він сказав на прес-конференції, передають Українські Новини.\r\n"Що стосується мого політичного життя, то для мене це питання залишається відкритим", - сказав Сенцов.\r\nВін заявив, що має намір розглянути це питання, оскільки хоче робити корисні речі для своєї країни.\r\nОлег Сенцов. Скриншот: Hromadske\/YouTube\r\n"Політики зі мною не зв'язувалися протягом 5 років, і за це я їм вдячний", - сказав режисер.\r\nСенцов зазначив, що має намір продовжувати займатися режисурою.\r\n"Я збираю займатися 2 найчудовішими речами - знімати кіно і жити", - підкреслив він.\r\nСенцов розповів, що буде жити в Києві та перевезе сюди свою сім'ю.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, для Кольченко і Сенцова організували тимчасове житло. Також у Twitter з'явилася сторінка "Сенцова" - режисер заявив, що це фейк.\r\nРаніше, 7 вересня, Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.\r\nЗокрема, був звільнений Сенцов, затриманий у Криму в травні 2014 року.