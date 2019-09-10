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10 вересня 2019, вівторок, 12:38 58
Суспільство 2019-09-10T20:49:49+03:00
Українські Новини
Питання моєї можливої участі в політиці - відкрите, - Сенцов

Питання моєї можливої участі в політиці - відкрите, - Сенцов

Звільнений з полону режисер Олег Сенцов заявив, що питання його участі у політичному житті залишається відкритим і поки він планує займатися двома речами - знімати кіно і жити.

Про це він сказав на прес-конференції, передають Українські Новини.

"Що стосується мого політичного життя, то для мене це питання залишається відкритим", - сказав Сенцов.

Він заявив, що має намір розглянути це питання, оскільки хоче робити корисні речі для своєї країни.

Олег Сенцов. Скриншот: Hromadske/YouTubeОлег Сенцов. Скриншот: Hromadske/YouTube

"Політики зі мною не зв'язувалися протягом 5 років, і за це я їм вдячний", - сказав режисер.

Сенцов зазначив, що має намір продовжувати займатися режисурою.

"Я збираю займатися 2 найчудовішими речами - знімати кіно і жити", - підкреслив він.

Сенцов розповів, що буде жити в Києві та перевезе сюди свою сім'ю.

Як повідомляли Українські Новини, для Кольченко і Сенцова організували тимчасове житло. Також у Twitter з'явилася сторінка "Сенцова" - режисер заявив, що це фейк.

Раніше, 7 вересня, Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.

Зокрема, був звільнений Сенцов, затриманий у Криму в травні 2014 року.

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