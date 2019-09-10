НАБУ просить Інтерпол знайти і затримати Вовка

Національне антикорупційне бюро звернулося до Інтерполу з проханням оголосити в міжнародний розшук і затримати колишнього голову Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) Дмитра Вовка.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Документи на розшук і затримання відправили (в Інтерпол)"- сказало джерело.

За його словами, рішення Інтерпол поки не прийняв.

Вовк підозрюється в розкраданні у справі "Роттердам+".

Як повідомляли Українські Новини, екс-глава НКРЭКУ Вовк з дружиною і дітьми виїхав до Бельгії.

НАБУ підготувало підозру екс-голові НКРЕКП Вовку по справі "Роттердам+".

Вовк відмовляється повертатися в Україну при нинішньому керівництві Офісу Президента.