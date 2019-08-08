Майже 19 млн збитків: НАБУ підготувало підозру екс-голові НКРЕКП Вовку у справі "Роттердам+"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) підготувало повідомлення про підозру колишньому голові Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитру Вовку у справі можливого зловживання службовим становищем членами НКРЕКП при затвердженні оптової ціни електричної енергії за формулою "Роттердам+".

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Підозру підготовлено", - сказав він.

При цьому він повідомив, що Вовк відсутній в Україні, він перебуває за кордоном.

Джерело додало, що Вовк нібито проживає у Великобританії.

(Новину доповнено подробицями)

При цьому в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) зазначається, що в рамках розслідування кримінального виробництва було встановлено, що колишні члени НКРЕКП, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з іншими посадовими особами комісії і при пособництві посадових осіб підприємств приватного сектору економіки, використовуючи своє службове становище, розробили і необґрунтовано прийняли регуляторний акт, реалізація якого завдала споживачам понад 18 868 млн гривень збитків.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ вимагало від НКРЕКП надати свою переписку з адвокатом.

Раніше в Україні припинила діяти формула "Роттердам+".