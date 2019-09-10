Рада прийняла закон про імпічмент Президента

Верховна Рада прийняла законопроект про імпічмент Президента, який у день відкриття нового скликання Верховної Ради запропонував прийняти Президент Володимир Зеленський.

За прийняття законопроекту №1012 "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)" в цілому проголосували 245 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Можливість усунення Президента з поста в порядку імпічменту передбачена ст. 111 Конституції.

Законопроект про імпічмент детально регулює цю процедуру.

"Імпічмент є позасудовим конституційним процесом, за змістом якого Верховна Рада України в разі вчинення державної зради або іншого злочину Президентом України може достроково припинити його повноваження, усунувши з поста", - сказано в ньому.

Ініціювати імпічмент можуть не менше 226 депутатів, підписи яких забороняється відкликати з подання.

За включення цього питання до порядку денного сесії повинні проголосувати не менше 226 депутатів.

Для проведення розслідування протягом 30 днів створюється спеціальна парламентська тимчасова слідча комісія.

У неї входять депутати від усіх фракцій і груп, представлені пропорційно їх кількості, а також спецпрокурор і спецслідчі.

У керівництві комісії мають бути члени різних фракцій і груп.

Кандидатуру спецпрокурора вносять ініціатори, слідчих - фракції і групи.

Ці посади можуть зайняти особи зі стажем роботи не менше 10 років на посаді прокурора або слідчого.

При цьому на зазначені посади можуть бути обрані і самі депутати, в разі якщо у них не буде конфлікту інтересів.

Комісія розслідує факт і обставини вчинення злочину, перевіряє обгрунтованість і повноту доказів і в шестимісячний термін готує пропозиції щодо проекту постанови про звинувачення Президента.

Проект постанови приймається таємним голосуванням окремо за кожен пункт звинувачення, які мають набрати більш як 300 голосів.

У разі прийняття проекту Рада надсилає його до Конституційного і Верховного судів, які мають перевірити дотримання конституційної процедури і наявність ознак злочину в діях, в яких звинувачується Президент.

При негативних висновках КС Рада мати усунути порушення, в тому числі при необхідності провести додаткове розслідування.

При негативних висновках Верховного суду парламент має припинити процедуру імпічменту.

У разі позитивних висновків судів проект постанови про усунення Президента з поста в порядку імпічменту приймається не менш як 338 голосами.

Якщо парламент не прийме постанову, то голова Ради від імені парламенту має принести вибачення Президенту.

Якщо Рада достроково припиняє повноваження Президента у зв'язку з усуненням його з поста в порядку імпічменту, то до обрання нового глави держави його повноваження виконує голова парламенту.

У вівторок Рада прийняла відповідний законопроект за основу, після чого вирішила 245 голосами, що документ не потребує доопрацювання і може бути розглянутий у другому читанні.

Опозиція зустріла рішення про прийняття документа в цілому обуреними вигуками і не підтримала законопроект в цілому.

Раніше Українські Новини писали про подробиці процедури імпічменту щодо законопроекту Зеленського.

Також раніше Рада прийняла закон про слідчі комісії, який відкриває дорогу для імпічменту.