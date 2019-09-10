Рада прийняла закон про імпічмент Президента

Верховна Рада прийняла законопроект про імпічмент Президента, який у день відкриття нового скликання Верховної Ради запропонував прийняти Президент Володимир Зеленський.\r\nЗа прийняття законопроекту №1012 "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)" в цілому проголосували 245 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nМожливість усунення Президента з поста в порядку імпічменту передбачена ст. 111 Конституції.\r\nЗаконопроект про імпічмент детально регулює цю процедуру.\r\n"Імпічмент є позасудовим конституційним процесом, за змістом якого Верховна Рада України в разі вчинення державної зради або іншого злочину Президентом України може достроково припинити його повноваження, усунувши з поста", - сказано в ньому.\r\nІніціювати імпічмент можуть не менше 226 депутатів, підписи яких забороняється відкликати з подання.\r\nЗа включення цього питання до порядку денного сесії повинні проголосувати не менше 226 депутатів.\r\nДля проведення розслідування протягом 30 днів створюється спеціальна парламентська тимчасова слідча комісія.\r\nУ неї входять депутати від усіх фракцій і груп, представлені пропорційно їх кількості, а також спецпрокурор і спецслідчі.\r\nУ керівництві комісії мають бути члени різних фракцій і груп.\r\nКандидатуру спецпрокурора вносять ініціатори, слідчих - фракції і групи.\r\nЦі посади можуть зайняти особи зі стажем роботи не менше 10 років на посаді прокурора або слідчого.\r\nПри цьому на зазначені посади можуть бути обрані і самі депутати, в разі якщо у них не буде конфлікту інтересів.\r\nКомісія розслідує факт і обставини вчинення злочину, перевіряє обгрунтованість і повноту доказів і в шестимісячний термін готує пропозиції щодо проекту постанови про звинувачення Президента.\r\nПроект постанови приймається таємним голосуванням окремо за кожен пункт звинувачення, які мають набрати більш як 300 голосів.\r\nУ разі прийняття проекту Рада надсилає його до Конституційного і Верховного судів, які мають перевірити дотримання конституційної процедури і наявність ознак злочину в діях, в яких звинувачується Президент.\r\nПри негативних висновках КС Рада мати усунути порушення, в тому числі при необхідності провести додаткове розслідування.\r\nПри негативних висновках Верховного суду парламент має припинити процедуру імпічменту.\r\nУ разі позитивних висновків судів проект постанови про усунення Президента з поста в порядку імпічменту приймається не менш як 338 голосами.\r\nЯкщо парламент не прийме постанову, то голова Ради від імені парламенту має принести вибачення Президенту.\r\nЯкщо Рада достроково припиняє повноваження Президента у зв'язку з усуненням його з поста в порядку імпічменту, то до обрання нового глави держави його повноваження виконує голова парламенту.\r\nУ вівторок Рада прийняла відповідний законопроект за основу, після чого вирішила 245 голосами, що документ не потребує доопрацювання і може бути розглянутий у другому читанні.\r\nОпозиція зустріла рішення про прийняття документа в цілому обуреними вигуками і не підтримала законопроект в цілому.\r\nРаніше Українські Новини писали про подробиці процедури імпічменту щодо законопроекту Зеленського.\r\nТакож раніше Рада прийняла закон про слідчі комісії, який відкриває дорогу для імпічменту.