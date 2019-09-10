Як накопичити велику суму і зберегти заощадження: поради експертів

Двічі за серпень курс долара в Україні опускався до позначки 25 гривень. При цьому економісти насторожено спостерігають за "швидкою" гривнею. Як зберегти заощадження в умовах падіння курсу долара розповідає видання "Сьогодні".

Насамперед фахівці нагадують – накопичити пристойну суму може кожен, незалежно від рівня доходу. Чим раніше почнете – тим солідніше буде капітал. Проте почати створення фінансової "подушки безпеки" ніколи не пізно.

"Є досить просте правило, якого можуть дотримуватися всі: відкладати на заощадження не менше 10% свого поточного доходу. Це від будь-якого доходу: від зарплати, премій, бонусів. Від будь-якого доходу 10% відкладаємо", – радить керуючий партнер інвестиційної компанії Ерік Найман.

Вічне питання: якій валюті довірити свої кревні. Влітку-2019 гривня зміцнилася настільки, що навіть традиційне збільшення ділової активності на початку осені не похитнуло українську валюту. На початку вересня 2018 року долар коштував 28 гривень, а євро – 32. Зараз іноземна валюта значно дешевше – долар тримається трохи вище 25 гривень, а євро коливається між 27 і 28 гривнями.

"У гривні, за великим рахунком, два шляхи. Або стабільність до кінця року, або невелике ослаблення в напрямку 27-28 гривень за долар", – прогнозує Найман.

"Гривня постійно демонструвала схильність до девальвації. І не завжди це відбувалося плавно. Досить часто бувало, що гривня чекає-чекає, а потім – ба-бах! – і впала в 1,5 рази або в три рази. На жаль, довгостроковий прогноз – девальвація", – вважає головний редактор ділового журналу Олександр Крамаренко.

Він додає, що робити вклади в іноземній валюті зараз є сенс, якщо це гроші, наприклад, на навчання за кордоном, подорожі або купівлю нерухомості.

"А якщо мова йде про гроші, які ви збираєте, щоб найближчим часом витратити всередині країни, то, в принципі, перестрибувати з валюти на валюту я не бачу сенсу. Швидше, є сенс вибрати депозит на кілька місяців в надійному банку", – говорить Крамаренко.

Он добавляет, что в делать вклады в иностранной валюте сейчас есть смысл, если это деньги, например, на обучение за рубежом, путешествия или покупку недвижимности.

"А если речь идет о деньгах, которые вы собираете, чтобы в ближайшее время потратить внутри страны, то, в принципе, перепрыгивать с валюты на валюту я не вижу смысла. Скорее, есть смысл выбрать депозит на несколько месяцев в надежном банке", – говорит Крамаренко.

Варіанти для інвестицій

Економісти розрізняють заощадження та інвестиції. Заощадження – це гроші, які ви можете використовувати в будь-який момент, а інвестиції – це примноження ваших статків, яке вимагає часу.

Щоб отримувати пасивний дохід, кошти можна розмістити на депозит. Найприбутковішими вважаються банківські вклади в гривнях – завдяки високим ставкам, від 8% до 19% річних. У доларах ставка коливається від 1,5% і 6%. При цьому чим надійніше банк, тим нижче ставка. До того ж, з нарахувань за відсотками доведеться сплатити податки – 19,5% (ПДФО + військовий збір).

"Банківський депозит, з фінансової точки зору, є гіршим інструментом. Тому що там ви повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб. Тобто одну шосту частину вашого доходу за депозитом забере держава", – говорить Крамаренко.

Наприклад, ви поклали 30 тисяч гривень на рік під 17%. Після сплати податків ваш дохід становитиме 4 105 гривень 50 копійок.

Інфографіка: "Сьогодні"

Другий варіант – облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Вони поки не дуже популярні серед населення, проте успішно випробувані іноземними інвесторами. До того ж, і вітчизняні банки, залучаючи кошти за депозитами, потім вкладають їх в державні цінні папери.

"Усі цінні папери в Україні випускаються номіналом в 1000. Якщо це в нацвалюті, то це 1000 гривень, якщо в доларах – 1000 доларів", – пояснює засновник інвесткомпанії Тарас Козак.

Прибуток за облігаціями вище, ніж пропонує більшість банків за депозитами – 17-18,5% річних у гривнях і 6,25-7,5% в доларах. Податок – тільки 1,5% військового збору. До того ж держава гарантує повернення всієї суми, а не тільки 200 тисяч гривень, як у випадку банкрутства банків.

"Можна купити навіть один такий цінний папір. Але це не дуже вигідно, тому що є витрати при купівлі, при продажу, при обслуговуванні. Тому ми рекомендуємо купувати державні цінні папери приблизно на 30 тисяч гривень, якщо це нацвалюта. Або на 10 тисяч доларів або євро", – радить Козак.

Якщо ви купите цінні папери на 30 тисяч гривень, за рік отримаєте відсотки на 5 100 гривень. Мінус 1,5% податку і 200 гривень комісії. У підсумку чистий прибуток становитиме 4 823 гривні 50 копійок, тобто на 718 гривень більше, ніж у банку.

Інфографіка: "Сьогодні"

Третій варіант – дорогоцінні метали. Фахівці радять обирати саме банківські метали, а не ювелірні прикраси, які відразу після купівлі знецінюються до вартості брухту. Грам золота в зливку коштує близько 1400 гривень – так само, як рік тому. Тому це не найвдаліший варіант для зберігання коштів, він підходить для довгострокових інвестицій.

"Золото для заощаджень не підходить, тому що якщо ви купили золотий злиток і вам потрібні терміново гроші, то ви втратите не менш 10%. Все-таки золото – не гроші. Золото може подорожчати, якщо в світі трапиться щось погане. Імовірність цього не дуже висока, – приблизно 25%, що золото подорожчає в 3-4, а може бути, і в 5 разів", – говорить Козак.

Четвертий варіант – нерухомість. На оренді житла в Києві власник може заробляти 7-10 тисяч гривень на місяць. Причому вигідніше купувати нерухомість на етапі будівництва. Для цього знадобиться не менше 10 тисяч доларів першого внеску. Ще стільки ж, а можливо на третину більше, заплатите на сплат. Аналітики вважають, що зараз ціни сприятливі, тому що банки неохоче дають кредити на купівлю житла.

"Якщо почнуть видавати і брати іпотеку – це буде остаточний сигнал, що ціни на нерухомість будуть зростати. Але поки що цього немає. Втім, все йде до того, що фінансова система стабілізується. І, можливо, через рік-два ми побачимо істотне зниження ставок по іпотечних кредитах, і люди їх почнуть активно брати", – говорить Крамаренко.

П'ятий варіант – рухоме майно. Це відносно новий спосіб пасивного доходу. Наприклад, можна здати автомобіль в оренду службі таксі. Для цього можна спеціально придбати транспортний засіб або використовувати той, що вже в наявності. У будь-якому випадку, прибутковість обіцяють вище, ніж від депозиту в банку.

"Все залежить від вартості автомобіля і від року його випуску. Машина вартістю 250 тисяч гривень заробляє в районі 12-13 тисяч гривень чистого прибутку. Можуть приносити і 15, і 17 тисяч гривень – такі, як електромобілі. Також є автомобілі преміум-сегмента, які коштують більше, ніж півмільйона гривень. Вони можуть заробляти до 30 тисяч гривень чистого прибутку. Якщо квартира окупається 10 років, то автомобілі окупаються до двох років", – розповідає засновник компанії з оренди авто Олексій Тригубенко.

Компанія-посередник між власником авто і службою таксі працює в Києві, але має клієнтів з різних міст. В оренду здають по кілька автомобілів. На випадок ДТП машини мають страховку.

"У наших автомобілів є ліміт на пробіг – не більш 300 кілометрів на добу. Всі власники мають доступ до своїх машин, вони бачать, де автомобілі, з якою швидкістю їздять", – запевняє Тригубенко.

Як повідомляли Українські Новини, економіст дав прогноз курсу долара. Тим часом експерти вважають, що курс долара почне стабільно рости восени.