Для нардепів купили значки в 15 раз дорожче срібла, з якого вони зроблені

Центральна виборча комісія (ЦВК), глава якої Тетяна Сліпачук заробила за 2018 рік 24 млн гривень і зберігає понад $1 млн, за результатами тендеру заступників ТОВ "Герольдмайстер" 7 серпня купила депутатських значків на 1млн 690 тис. гривень. Про це йдеться в "Прозорро" пишуть "Наші Гроші".

Згідно з даними, один значок коштує 1800 на "OLX".Такі значки від Львівського ювелірного заводу вагою 10,37 грам, з яких срібла 925 проби - 8,85 грам, продають по 1600 - 1800 гривень.

Значки для депутатів. Фото:Наші Гроші

До 19 серпня повинні були доставити 470 комплектів. З двох нагрудних знаків народних депутатів розміром 35х36 мм з срібла з позолотою і емаллю під епоксидною смолою. Один із значків має застібку-шпильку, а другий - дві застібки-метелики. Комплект у футлярі з обклеєні баладеком картоном з ложементом і кишенею обійдеться в 3600 гривень.

Значки для депутатів. Фото:Наші Гроші

Зараз грам срібла 925 проби коштує близько 13 грн. Таким чином, в ціні депутатського значка на срібло перепадає приблизно 115 гривень, або 6%, а решта 1685 гривень, або 94% - це позолота, емаль, епоксидна смола, робота, упаковки, податки, доставка і т. п.

Ціна нинішньої угоди на 9% нижче очікуваної вартості закупівлі у 185 млн. гривень.

Закупівлю провели з другої спроби, тому що перші торги скасували через брак учасників.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Державне управління справами заказало у ТОВ «Герольдмайстер» спеціальні нагороди генерала армії України за 345 тис грн.