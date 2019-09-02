підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
02 вересня 2019, понеділок, 13:32 25
Верховна Рада і партії 2019-09-02T14:45:05+03:00
Українські Новини
Для нардепів купили значки в 15 раз дорожче срібла, з якого вони зроблені

Для нардепів купили значки в 15 раз дорожче срібла, з якого вони зроблені

Значок депутата Верховної Ради. Фото: voenznak.kiev.ua.
Значок депутата Верховної Ради. Фото: voenznak.kiev.ua.

Центральна виборча комісія (ЦВК), глава якої Тетяна Сліпачук заробила за 2018 рік 24 млн гривень і зберігає понад $1 млн, за результатами тендеру заступників ТОВ "Герольдмайстер" 7 серпня купила депутатських значків на 1млн 690 тис. гривень. Про це йдеться в "Прозорро" пишуть "Наші Гроші".

Згідно з даними, один значок коштує 1800 на "OLX".Такі значки від Львівського ювелірного заводу вагою 10,37 грам, з яких срібла 925 проби - 8,85 грам, продають по 1600 - 1800 гривень.

Значки для депутатів.Фото:Наші ГрошіЗначки для депутатів. Фото:Наші Гроші

До 19 серпня повинні були доставити 470 комплектів. З двох нагрудних знаків народних депутатів розміром 35х36 мм з срібла з позолотою і емаллю під епоксидною смолою. Один із значків має застібку-шпильку, а другий - дві застібки-метелики. Комплект у футлярі з обклеєні баладеком картоном з ложементом і кишенею обійдеться в 3600 гривень.

Значки для депутатів.Фото:Наші ГрошіЗначки для депутатів. Фото:Наші Гроші

Зараз грам срібла 925 проби коштує близько 13 грн. Таким чином, в ціні депутатського значка на срібло перепадає приблизно 115 гривень, або 6%, а решта 1685 гривень, або 94% - це позолота, емаль, епоксидна смола, робота, упаковки, податки, доставка і т. п.

Ціна нинішньої угоди на 9% нижче очікуваної вартості закупівлі у 185 млн. гривень.

Закупівлю провели з другої спроби, тому що перші торги скасували через брак учасників.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Державне управління справами заказало у ТОВ «Герольдмайстер» спеціальні нагороди генерала армії України за 345 тис грн.

Більше новин про: ЦВК України Депутатський значок

Архів
Новини
У Дніпропетровській області згоріло 3,2 гектари лісу 14:49
Рада розгляне у вівторок законопроект про скасування недоторканності 14:44
Кабмін вирішив проводити засідання в закритому для ЗМІ режимі 14:43
Гончарук назвав найближчі пріоритети Кабміну 14:36
Кабмін має намір проводити засідання частково в закритому режимі, - Дубілет 14:29
більше новин
МЗС України перешкоджав розмови Зеленського з Путіним 22:30
У ОПЗЖ опублікували відео зустрічі Рабіновича і Медведчука з Карпюком 15:54
Аваков залишився главою МВС через свою професійність, внутрішню і зовнішню підтримки та налаштованість на реформи, - думка 09:39
Зеленський розповів, про що Богдан постійно шепоче йому на вухо 22:17
Наша тверда позиція – зниження втручання держави в енергоринки, - міністр енергетики Оржель 11:36
більше новин
Офіс Президента відмовився від ідеї переїзду 21:42
Завтра аеропорт "Київ" закривається на реконструкцію 11:07
Зеленський закликав прийняти законопроект, що захищає мови і права нацменшин України 22:50
Поєдинок Ломаченко - Кемпбелл. Скріншот відео
Українець Ломаченко переміг британця Кемпбелла одноголосним рішенням 08:06
У Польщі Зеленський пообіцяв, що пункти пропуску на кордоні будуть працювати краще 18:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok