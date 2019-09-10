Трамп згоден брати участь у переговорах про мир в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що міг би долучитися до переговорів про мир в Україні, якщо це буде необхідно учасникам переговорів. Про це повідомляє "Голос Америки".

Про це президент США Дональд Трамп заявив у Вашингтоні у вівторок, відповідаючи на питання журналіста про те, чи необхідно США приєднатися до переговорів про мир в Україні на переговорах в нормандської форматі.

"Я вважаю, що той факт, що вчора відбувся обмін полоненими між Росією і Україною є дуже великим кроком, і дуже позитивним кроком. Якби їм було потрібно, щоб я приєднався, я би приєднався, але дійсно вчора відбулося дуже і дуже позитивна подія", - заявив Трамп.

Як повідомляли Українські Новини, 8 вересня Зеленський і Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові домовилися найближчим часом обговорити дату проведення зустрічі в "нормандському форматі".

До цього МЗС РФ заявив, що Адміністрація Зеленського продемонструвала готовність до компромісів.

Крім того, були досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування.