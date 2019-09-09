МВФ має намір розглянути кандидатуру Георгієвої для призначення директором-розпорядником

Виконавча рада Міжнародного валютного форда (МВФ) має намір розглянути кандидатуру Крісталіни Георгієвої для призначення на посаду директора-розпорядника.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВФ, передають Українські Новини.



"Термін для висування кандидатур на посаду наступного директора-розпорядника закінчився у п'ятницю, 6 вересня. Один кандидат, пані Крісталіна Георгієва, громадянка Болгарії, яка в даний час є головним виконавчим директором Світового банку, підтвердила свою згоду на розгляд своєї кандидатури", - сказано в ньому.



Виконавчий рада проведе зустрічі між кандидатом і виконавчими директорами.



Згідно з повідомленням, рада має намір завершити відбір до 4 жовтня.



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