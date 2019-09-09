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09 вересня 2019, понеділок, 23:43 4
Світ 2019-09-10T00:00:02+03:00
Українські Новини
МВФ має намір розглянути кандидатуру Георгієвої для призначення директором-розпорядником

МВФ має намір розглянути кандидатуру Георгієвої для призначення директором-розпорядником

МВФ. Фото: zn.ua
МВФ. Фото: zn.ua

Виконавча рада Міжнародного валютного форда (МВФ) має намір розглянути кандидатуру Крісталіни Георгієвої для призначення на посаду директора-розпорядника.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВФ, передають Українські Новини.

"Термін для висування кандидатур на посаду наступного директора-розпорядника закінчився у п'ятницю, 6 вересня. Один кандидат, пані Крісталіна Георгієва, громадянка Болгарії, яка в даний час є головним виконавчим директором Світового банку, підтвердила свою згоду на розгляд своєї кандидатури", - сказано в ньому.

Виконавчий рада проведе зустрічі між кандидатом і виконавчими директорами.

Згідно з повідомленням, рада має намір завершити відбір до 4 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк очікує приїзду в Україну місії Міжнародного валютного фонду 9-15 вересня.

Фактичні темпи зростання економіки в I кварталі 2019 відповідали оцінці Національного банку.

Раніше Кабмін затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки.

Також стало відомо, що Україна виплатила останній платіж МВФ за програмою stand by.

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