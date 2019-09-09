Джемілєв назвав обмін полоненими капітуляцією

Лідер кримськотатарського народу вважає, що звільнення 35-ти українців з російських в’язниць обійшлося завеликою ціною.

Свою думку щодо суботнього обміну Мустафа Джемілєв озвучив у ефірі телеканалу ATR, пише Інформаційний портал Харківської правозахисної групи.

"Обмін дуже несправедливий. І взагалі, [ви] знаєте мою точку зору щодо обміну з таким режимом, як путінський режим: сьогодні звільнили кілька десятків людей, а завтра Путін може вдесятеро більше набрати. А де ми знайдемо ще стільки полонених, яких будемо міняти на наших співвітчизників?" - сказав він.

Джемілєв вважає, що обмін свідка в справі про збиття MH17 Володимира Цемаха обернеться погіршенням відносин України із Заходом, і варто було спочатку поцікавитися думкою політв’язнів щодо звільнення їх на таких умовах.

"Те, що обміняли дуже важливого свідка щодо Боінґу — це [означає, що] ми суттєво зіпсуємо наші відносини з Голландією, з Європарламентом: десятки депутатів Європарламенту зверталися з проханням не робити цього, не видавати цього дуже важливого свідка. Що ми маємо тепер? Недовіру до нас. А завтра ще кількадесят людей заарештують — як ми їх будемо міняти?

Знаєте, перш ніж міняти, от якби я там сидів замість Сенцова, — вони би мали мене запитати: ‘Ось ми хочемо такий обмін, ви згодні звільнитися такою ціною?’. Я б, наприклад, категорично сказав би: ‘Не треба мені такої свободи. Інтереси держави, інтереси суспільства, — усе таки значно вище’. Не для цього Сенцов сідав до в’язниці, не для цього такі люди як Балух, Кольченко, — дійсно патріоти своєї країни, пожертвували своєю свободою, а можливо й життям".

Також Мустафа Джемілєв висловив жаль щодо того, що серед 35-ти звільнених є лише один кримський татарин (Едем Бекиров), хоча в Росії більшість політв’язнів — громадян України є кримськими татарами.

"Не ми (представники кримськотатарського народу, — ред.) складали списки. Звісно, мала би бути якась пропорція… Але дякуємо, що хоча б одного звільнили. Проте, якщо брати в цілому кількість в’язнів, то кримські татари складають приблизно 70% всіх в’язнів".

Джемілєв розкритикував політику Президента Зеленського щодо відносин із Росією, наголошуючи, що "з Путіним немає сенсу домовлятися".

"Якщо він говорить, що він звільнить й інших, він може гарантувати, що Путін удесятеро більше не набере ув’язнених? Як він їх буде звільняти? Мені от здається, що ми йдемо до того, що, Зеленський якось сказав, що хоче миру за будь-яку ціну. А оцей ось обмін мені дуже нагадує капітуляцію.

Як можна домовлятися з такою людиною, яка грубо зневажає всі міжнародні норми? Тут єдиний шлях — усією світовою спільнотою наполягати, щоби [заручники] були беззастережно звільнені. Є рішення гамбурзького трибуналу (Міжнародний трибунал ООН з морського права, — ред.) щодо 24-х наших моряків. Які можуть бути тут обміни?"

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Як повідомляли Українські Новини, на прес-конференції в аеропорту Володимир Зеленський розповів, що були також досягнуті домовленості з Росією про відвід військ по всій лінії розмежування. А другий етап обміну полоненими передбачає звільнення кримських татар, затриманих у Росії.