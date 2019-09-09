Вакарчук зманіпулював чисельністю своєї фракції, щоб застрахуватися від можливого розпуску, - ЗМІ

Партія Святослава Вакарчука "Голос" не включила при створенні фракції кількох своїх депутатів. Це було зроблено пленарним засіданням пізніше. "Страна" пояснила, чому таке рішення не випадкове і як від нього виграють інші політичні сили в парламенті.

На першій сесії Верховної Ради 9 скликання фракція партії "Голос" була зареєстрована в кількості 17 депутатів.

Народні депутати Ольга Стефанишина (№10 в списку "Голос"), Інна Совсун (№16) та Галина Васильченко, обрана від "Голосу" за мажоритарним округом у Львівській області, несподівано залишилися за "бортом" фракції. Але в позафракційному статусі вони все одно сиділи в гущі депутатів від "Голосу".



До складу фракції усі три депутати увійшли на другому пленарному засіданні 3 вересня.



Депутат Совсун і глава прес-служби партії Ярема Дух охарактеризували подію як "суто технічне питання" без уточнень.



Насправді чисельність найменшої фракції - це важлива величина у внутрішніх розкладах Ради. Саме її беруть до уваги при створенні депутатських груп, що мають права фракцій. Згідно з регламентом Верховної Ради, кількість осіб в такому парламентському об'єднанні не може бути меншою, ніж у найменшій фракції, що сформована протягом першої сесії.



І якщо в інших фракціях виявиться менше депутатів, ніж у самої маленької, вони теж опиняться під загрозою розпуску.

Це дозволить іншим малим фракціям в Раді - "Європейській солідарності" (27 депутатів), "Батьківщині" (24 депутатів) і депутатській групі "За майбутнє" (ЗБ, 22 депутати) менше побоюватися виходу народних депутатів (як, до речі, і самому "Голосу"). Актуально це навіть більше для ЗБ, складеною із переможців у мажоритарних округах, а отже, не підпадають під дію імперативного мандата.



"Логіка така, що в цій групі на момент створення не було впевненості в потрібній кількості депутатів (тобто 20-ть, виходячи з загального числа депутатів від "Голосу" - Ред.), і вони могли попросити "Голос" не поспішати включати у фракцію всіх своїх. Але це чисте припущення. Як і те, що хтось міг спробувати заробити ще одну депутатську групу, що цілком можливо, виходячи з числа тих позафракційних самовисуванців (34 депутати - Ред.). Але там, видно, взагалі не зрослося. Або цей (фінт "Голоса" - Ред.) взагалі було зроблено на майбутнє", - сказав депутат восьмого скликання Олександр Черненко.

Нагадаємо, у четвер депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків.



Раніше Верховна Рада скасувала депутатську недоторканність.



Також стало відомо про календар роботи Верховної Ради до лютого.