Вбивство активістів і справи "еліти": Рябошапка назвав пріоритети ГПУ

Серед пріоритетних справ голови ГПУ Руслана Рябошапки - розслідування гучних вбивств і повернення вкрадених грошей. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Новий генпрокурор виділив декілька категорій резонансних справ, серед яких на перше місце ставить злочини еліти - корупцію, розкрадання банків і держпідприємств. Акцент був поставлений на тому, що ГПУ збирається не тільки покарати винних, але і повернути вкрадене.

Серед інших пріоритетів - розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета і загальновідомої справи, яка "пов'язана з Одесою", але Рябошапка не розкрив її деталі. За його словами, ці дві справи вже обговорювалися з Аваковим.

На запитання про розслідування вбивства Катерини Гандзюк, генпрокурор відповів: "Це одна з пріоритетних справ. Ми на неї обов'язково повинні дати відповіді, які цікавлять суспільство. По можливості – в короткі терміни".

Інша категорія - справи, інтерес до яких "підігрівають" медіа. Тут були виділені злочини Майдану, зокрема справа "законів 16 січня" щодо Ігоря Калетника. Також до списку першочергових завдань ГПУ Рябошапка відніс справи, пов'язані з національною безпекою і обороною, нагадавши про ситуацію з "Укроборонпромом". "Важливо показати, що той, хто краде на війні, він теж буде сидіти у в'язниці", - заявив він.

Як повідомляли Українські новини, Рябошапка пропонує збільшити зарплати прокурорів.

Раніше були звільнені прокурори 8 областей.

Також Рябошапка звільнив Луценка з посади прокурора.