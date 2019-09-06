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06 сентября 2019, пятница, 18:59 76
Судебная власть 2019-09-06T19:02:41+03:00
Українські Новини
Рябошапка уволил прокуроров 8 областей

Рябошапка уволил прокуроров 8 областей

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ривненской, Сумской и Тернопольской областей

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

"На основании статей 9 и 41 закона Украины "О прокуратуре", Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 6 сентября 2019 освободил от должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ривненской, Сумской и Тернопольской областей", - сказано в нем.

Уволены прокурор Волынской области Виктор Швыдкий, Ивано-Франковской - Александр Стратюк, Кировоградской - Анатолий Коваленко, Луганской - Владимир Янко, Львовской - Юрий Квятковский, Ривненской - Богдан Подубинский, Сумской - Виталий Матвийчук и Тернопольской - Вячеслав Перч.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапка вывел всех сотрудников центрального аппарата Генпрокуратуры вне штата.Также стало известно, что зам Рябошапки Виталий Касько купил элитный внедорожник Mercedes-Benz GLC 250 D за 1 680 614 гривен в 2018 году.

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