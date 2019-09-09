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09 вересня 2019, понеділок, 16:32 68
Економіка 2019-09-10T01:00:05+03:00
Українські Новини
У серпні ціни на продукти, одяг та комуналку знизилися

У серпні ціни на продукти, одяг та комуналку знизилися

У серпні 2019 року споживчі ціни знизилися на 0,3%.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

У тому числі ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в серпні знизилися на 0,3%, на одяг і взуття – знизилися на 2,8%, на житлово-комунальні послуги – знизилися на 0,9%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - не змінилися, на освіту – підвищилися на 0,3%.

Порівняно з серпнем 2018 року в серпні 2019 року споживчі ціни зросли на 8,8%.

У січні-серпні інфляція становила 2,7%.

Як повідомляло агентство, в липні дефляція становила 0,6%, у січні-липні інфляція 3,0%.

Крім того, у червні дефляція становила 0,5%, в січні-червні інфляція 3,6%.

В 2018 році була зафіксована інфляція 9,8%, у 2017 році – інфляція 13,7%, в 2016 році – інфляція 12,4%, у 2015 році - інфляція 43,3%, в 2014 році - інфляція 24,9%.

Тим часом, за оцінками Нацбанку, вже в цьому році інфляція має знизитися до 6,3%, а в 2020 році — до 5%. А темпи зростання економіки в 2019 році, навпаки, можуть прискоритися до 3%, а не до 2,5%, як оцінювали в НБУ раніше. У 2020-му цей тренд дійде до 3,2% замість скромних 2,9%, що регулятор прогнозував ще навесні.

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