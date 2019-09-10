Українці будуть трястися від холоду: синоптик дала попередній прозгноз на вихідні і тиждень

Незважаючи на незначні дощі на заході країни, бабине літо в Україні з теплою погодою і сонцем протримається до кінця тижня, після чого на вихідних температура різко знизиться, а дощі проллються вже і в інших регіонах.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Хто ще не пішов у відпустку чи не поремонтував дах чи не вигуляв новий білий костюм із бежевими замшевими мокасинами чи не зняв відеоролик "В Україні - сонячна осінь" - якраз швиденько це зробіть. Бо розпрекрасне молоде бабине літо в Україні ще потриває", - повідомила Діденко.

За словами синоптика, з вівторка, 10 вересня, величезна масштабна смуга високого атмосферного тиску, яка простяглася від Атлантики через всю континентальну Європу в Україну, принесе із собою суху малохмарну сонячну погоду. Всю країну накриє бабине літо. Тільки Закарпаття та Карпатів торкнуться районні дощі: в цих регіонах антициклону не буде.

При цьому протягом дня Україною очікується тепла температура повітря - +24...+29 градусів.

Вітер буде південно-східним і східним, 3-8 м/с, на заході та в Приазов'ї окремі пориви сягатимуть 15 м/с.

У Києві ж вівторок буде сухим, малохмарним, вдень у столиці очікується близько 27 градусів.

"Молоде бабине літо триватиме не вічно, вже найближчими вихідними погода зміниться, стане суттєво холодніше. Тому- темні окуляри на носа, одягти світлу сукню, джинси з дірками на колінах, налаштувати сторінку з прогнозом погоди на перше місце у ФБ і - буцати каштани та листя у найближчі парки та вулиці", - порадила Діденко.

Також синоптик зазначила, що на вихідні, 14-15 вересня, очікується відчутне похолодання - вже в найближчі вихідні українці будуть трястися від холоду і навіть побачать дощ.

Карта: Наталя Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, з'явився прогноз погоди на перший місяць осені.

Тим часом атмосферні фронти принесуть до України осінь з дощами і грозами.