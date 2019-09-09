Багато українських автозаправок простоюють без пального

Українські АЗС відчувають проблеми з поставками пального. Причиною цього є збої в роботі "Укрзалізниці", повідомляє інформаційне агентство Oilpoint .

Ситуація розглядалася у п'ятницю на засіданні оперативного штабу в Міністерстві інфраструктури України, яке відвідали і представники паливного ринку.

За словами учасників засідання, основною причиною того, що багато АЗС простоюють порожніми, є серйозні неполадки в "УЗ", яка постачає паливо на нафтобази. Також наголошується, що в останні дні на деяких станціях (зокрема на Дарниці) спостерігаються покращення в роботі.

Серед основних проблем можна виділити повільну роботу митниці на ключових станціях, нездатність "УЗ" впоратися зі збільшеним потоком вантажів, малочисельність штату співробітників митниці на окремих станціях (складна ситуація склалася на станції Коростень), а також проблему своєчасного повернення порожніх цистерн на білоруську сторону.

"Низка залізничних станцій виявилися паралізованими. Простої на станції Дарниця досягають 20 днів. Склад Кременчук-Київ замість 7 днів триває 20-30 днів, не кажучи вже про інших відправників, ту ж Білорусь", - цитує одного з учасників засідання оперативного штабу Oilpoint.

Присутні на зустрічі представники держави пообіцяли докласти всіх зусиль для вирішення цієї проблеми, а також привернути до неї увагу вищого керівництва країни.

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