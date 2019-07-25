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25 июля 2019, четверг, 21:15 51
Экономика 2019-07-25T21:16:46+03:00
Українські Новини
Герус заверил, что цены на дизтопливо не поднимутся

Герус заверил, что цены на дизтопливо не поднимутся

Андрей Герус. Скриншот видео Bihus info
Андрей Герус. Скриншот видео Bihus info

Представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявляет, что цена на дизельное топливо с 1 августа не поднимется в связи с заявлением компании Wexler, которая поставляет в Украину дизель от российской государственной компании "Роснефть" о приостановлении поставок.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Украинские Новости.

"Никакого дефицита не будет, ценовой нестабильности не будет, независимо от новых фейсбук-сообщений компании Wexler. Чем дольше бенефициары трубопроводных поставок будут избегать уплату налога в украинский бюджет, тем большую долю рынка они потеряют, потому что соответствующий ресурс будет замещен другими поставками. Опция работать и платить налоги государству Украина, делать наше государство богаче и сильнее остается открытой. Опция попробовать злоупотребить монопольным положением, надеюсь, будет исследована Антимонопольным комитетом Украины", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, "Консалтинговая группа "А-95" заявляет, что цена на дизельное топливо с 1 августа поднимется на 700-750 гривен/тонна в связи с введением Кабинетом Министров специальных пошлин на импорт дизтоплива и сжиженного газа трубопроводным транспортом из России.

Больше новостей о: Пошлина Андрей Герус введение пошлины цены на дизтопливо Wexler Group

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