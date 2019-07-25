Герус заверил, что цены на дизтопливо не поднимутся

Представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявляет, что цена на дизельное топливо с 1 августа не поднимется в связи с заявлением компании Wexler, которая поставляет в Украину дизель от российской государственной компании "Роснефть" о приостановлении поставок.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Украинские Новости.

"Никакого дефицита не будет, ценовой нестабильности не будет, независимо от новых фейсбук-сообщений компании Wexler. Чем дольше бенефициары трубопроводных поставок будут избегать уплату налога в украинский бюджет, тем большую долю рынка они потеряют, потому что соответствующий ресурс будет замещен другими поставками. Опция работать и платить налоги государству Украина, делать наше государство богаче и сильнее остается открытой. Опция попробовать злоупотребить монопольным положением, надеюсь, будет исследована Антимонопольным комитетом Украины", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, "Консалтинговая группа "А-95" заявляет, что цена на дизельное топливо с 1 августа поднимется на 700-750 гривен/тонна в связи с введением Кабинетом Министров специальных пошлин на импорт дизтоплива и сжиженного газа трубопроводным транспортом из России.