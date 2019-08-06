СМИ выяснили, кто и чем заправляет украинских автомобилистов

Журналисты Delo.ua решили проанализировать открытые базы данных, СМИ, а также опросили экспертов с целью собрать как можно более точную информацию о реальных собственниках ТОП-10 сетей АЗС в Украине:

1) Первое место – заправки Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова (AVIAS, ANP, Sentosa и др.) – 1022 АЗС.

Это станции, которые чуть ли не единственные в Украине торгуют исключительно горючим отечественного производства от Кременчугского НПЗ.

2) Второе место – АЗС UKRNAFTA (НАК "Нафтогаз України") – 536 АЗС.

АЗС UKRNAFTA практически не отличаются от собственных заправок Коломойского по своему формату. Заправится тут можно также только топливом Кременчугского НПЗ.

3) Третье место – WOG (Степан Ивахив, Сергей Лагур, Роман Еремеев) – около 407 АЗС.

После гибели основного собственника - Игоря Еремеева сеть притормозила в развитии. Здесь можно заправится топливом из Белоруссии, России и стран ЕС.

4) Четвертое место – ОККО/Галнафтогаз (Виталий Антонов) – около 402 АЗС.

Топливо в сети ОККО является одним из самых дорогих в Украине. Компания реализует топливо из Белоруссии, России, а также стран ЕС.

5) Пятое место – AMIC ("ЛукОйл" (Россия) Йоханнес Кльоцль-Норберг (50% акций), Манфред Кунце (40%), Хайнц Зернетс (10%), конечный бенифициар - Вагит Алекперов) – 216 АЗС.

После 2014 года компания "Лукойл" срочно начала ребрендинг своих АЗС в Украине, сейчас формально, "Лукойл" не является владельцем данной сети, однако эксперты и СМИ продолжают связывать ее с российским бизнесменом – Вагитом Алекперовым.

6) Шестое место – БРСМ-Нафта (Андрей Биба) – 156 АЗС

После выхода Эдуарда Ставицкого вместе с 60-тью заправками из бизнеса и из-под бренда "БРСМ-Нафта", - единственным собственником сети остался ее основатель и владелец ТМ – Андрей Биба. Сейчас на БРСМ заправляют топливом из Белоруссии, России, стран ЕС.

7) Седьмое место – Shell (Shell (Нидерланды), ННК (Россия) – 134 АЗС

Сеть Shell в Украине принадлежит, как Royal Dutch Shell, так и российским бизнесменам. Несмотря на громкий международный бренд, на самом деле на АЗС можно купить бензины украинского производства.

8) Восьмое место – SunОil (Сурен Сарданян) – 126 АЗС.

SunOil – это бывшие станции "Веста" одесского бизнесмена Сурена Сарданяна, которая сдана в аренду харьковчанину Юрию Груверу. СМИ писали, что это не первая аренда, но, пожалуй, самая длительная. SunOil торгуют топливом украинских мини-НПЗ.

9) Девятое место – Glusco ("Роснефть" (Россия), управляющие проектом в Украине - Нисан Моисеев и Петр Белз) - 120 АЗС

Европейским хозяином бывших заправок "Роснефти" стал Нисан Моисеев, решивший переодеть их в новый бренд Glusco. Сегодня сетью управляет Петр Белз, который также руководит российской дизельной трубой. Компания продает топливо заводов "Роснефти" и белорусских НПЗ.

10) Десятое место - Motto (Эдуард Ставицкий и партнеры Степан Ивахив, Сергей Лагур (часть азс WOG)) – 90 АЗС

Сеть выросла в 2018 году после слияния заправок Ставицкого и станций на которые собственники WOG не хотели тратить деньги. Реализуют топливо украинских мини НПЗ.