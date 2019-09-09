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09 вересня 2019, понеділок, 15:30 17
Економіка 2019-09-09T23:45:07+03:00
Українські Новини
Скраплений газ знову подорожчав після вихідних

Скраплений газ знову подорожчав після вихідних

Заправка. Фото: pixabay
Заправка. Фото: pixabay

Середні роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ, який за останній місяць літа впав у ціні до 11,70 гривень за літр, у понеділок, 9 вересня, у порівнянні з п'ятницею, 6 вересня, підвищилися на 0,08%, або на 1 копійку до 11,90 гривні/літр.

Про це йдеться в моніторингу цін, проведеному компанією UPECO, передають Українські Новини.

З початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 10,59% з 13,31 гривень/літр.

Середні роздрібні ціни на 9 вересня:

Область СПБТ
Вінницька 11,89
Волинська 11,90
Дніпропетровська 11,83
Донецька 12,34
Житомирська 11,79
Закарпатська 11,76
Запорізька 11,78
Івано-Франківська 11,94
Київ 11,88
Київська 11,59
Кіровоградська 11,89
Луганська 12,22
Львівська 12,11
Миколаївська 12,09
Одеська 12,13
Полтавська 11,87
Рівненська 11,78
Сумська 11,73
Тернопільська 11,95
Харківська 11,95
Херсонська 11,94
Хмельницька 11,76
Черкаська 12,00
Чернігівська 11,66
Чернівецька 11,70
Середня ціна* 11,90

* Середня по Україні - без урахування Криму

Як повідомляли Українські Новини, скраплений газ продовжував падати в ціні третій місяць поспіль, опустившись до позначки 11,49 гривні/літр.

Раніше представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявив, що Кабмін розширив спеціальні мита на скраплений газ, імпортований трубопровідним транспортом з Росії.

А середні роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ у вівторок, 27 серпня, у порівнянні з п'ятницею, 23 серпня, підвищилися на 0,5%, або на 6 копійок до 11,55 гривні/літр.

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