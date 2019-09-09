Скраплений газ знову подорожчав після вихідних

Середні роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ, який з а останній місяць літа впав у ціні до 11,70 гривень за літр,

Про це йдеться в моніторингу цін, проведеному компанією UPECO, передають Українські Новини.

З початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 10,59% з 13,31 гривень/літр.

Середні роздрібні ціни на 9 вересня:

Область СПБТ Вінницька 11,89 Волинська 11,90 Дніпропетровська 11,83 Донецька 12,34 Житомирська 11,79 Закарпатська 11,76 Запорізька 11,78 Івано-Франківська 11,94 Київ 11,88 Київська 11,59 Кіровоградська 11,89 Луганська 12,22 Львівська 12,11 Миколаївська 12,09 Одеська 12,13 Полтавська 11,87 Рівненська 11,78 Сумська 11,73 Тернопільська 11,95 Харківська 11,95 Херсонська 11,94 Хмельницька 11,76 Черкаська 12,00 Чернігівська 11,66 Чернівецька 11,70 Середня ціна* 11,90

* Середня по Україні - без урахування Криму

Як повідомляли Українські Новини, скраплений газ продовжував падати в ціні третій місяць поспіль, опустившись до позначки 11,49 гривні/літр.

Раніше представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявив, що Кабмін розширив спеціальні мита на скраплений газ, імпортований трубопровідним транспортом з Росії.

А середні роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ у вівторок, 27 серпня, у порівнянні з п'ятницею, 23 серпня, підвищилися на 0,5%, або на 6 копійок до 11,55 гривні/літр.