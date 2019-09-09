Скраплений газ знову подорожчав після вихідних

Середні роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ, який за останній місяць літа впав у ціні до 11,70 гривень за літр, у понеділок, 9 вересня, у порівнянні з п'ятницею, 6 вересня, підвищилися на 0,08%, або на 1 копійку до 11,90 гривні\/літр.\r\nПро це йдеться в моніторингу цін, проведеному компанією UPECO, передають Українські Новини.\r\nЗ початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 10,59% з 13,31 гривень\/літр.\r\nСередні роздрібні ціни на 9 вересня:\r\n\r\n\r\n\r\nОбласть\r\nСПБТ\r\n\r\n\r\nВінницька\r\n11,89\r\n\r\n\r\nВолинська\r\n11,90\r\n\r\n\r\nДніпропетровська\r\n11,83\r\n\r\n\r\nДонецька\r\n12,34\r\n\r\n\r\nЖитомирська\r\n11,79\r\n\r\n\r\nЗакарпатська\r\n11,76\r\n\r\n\r\nЗапорізька\r\n11,78\r\n\r\n\r\nІвано-Франківська\r\n11,94\r\n\r\n\r\nКиїв\r\n11,88\r\n\r\n\r\nКиївська\r\n11,59\r\n\r\n\r\nКіровоградська\r\n11,89\r\n\r\n\r\nЛуганська\r\n12,22\r\n\r\n\r\nЛьвівська\r\n12,11\r\n\r\n\r\nМиколаївська\r\n12,09\r\n\r\n\r\nОдеська\r\n12,13\r\n\r\n\r\nПолтавська\r\n11,87\r\n\r\n\r\nРівненська\r\n11,78\r\n\r\n\r\nСумська\r\n11,73\r\n\r\n\r\nТернопільська\r\n11,95\r\n\r\n\r\nХарківська\r\n11,95\r\n\r\n\r\nХерсонська\r\n11,94\r\n\r\n\r\nХмельницька\r\n11,76\r\n\r\n\r\nЧеркаська\r\n12,00\r\n\r\n\r\nЧернігівська\r\n11,66\r\n\r\n\r\nЧернівецька\r\n11,70\r\n\r\n\r\nСередня ціна*\r\n11,90\r\n\r\n\r\n\r\n* Середня по Україні - без урахування Криму\r\nЯк повідомляли Українські Новини, скраплений газ продовжував падати в ціні третій місяць поспіль, опустившись до позначки 11,49 гривні\/літр.\r\nРаніше представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявив, що Кабмін розширив спеціальні мита на скраплений газ, імпортований трубопровідним транспортом з Росії.\r\nА середні роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ у вівторок, 27 серпня, у порівнянні з п'ятницею, 23 серпня, підвищилися на 0,5%, або на 6 копійок до 11,55 гривні\/літр.