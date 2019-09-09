ДБР купило два суфлера, щоб уникнути безглуздих ситуацій

Держбюро розслідувань купило 2 суфлери за 56 тисяч гривень.\r\nПро це свідчать дані в системі публічних закупівель Prozorro, передають Українські Новини.\r\nДоговір про закупівлю суфлерів був підписаний 2 вересня.\r\nПереможцем тендеру став підприємець Іван Ништун.\r\nТаким чином, один суфлер обійшовся в 28 тис. гривень.\r\nДжерело в ДБР повідомив Українським Новинам, що суфлери були куплені, щоб уникнути безглуздих ситуацій, як сталося на одному з брифінгів за участю директора ДБР Романа Труби.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань планував купити трибуну для виступів за 34 тисячі гривень.\r\nКрім того, Держбюро розслідувань планувало створити свій спецпідрозділ спецназу до кінця 2019 року.\r\nТим часом Національне антикорупційне бюро планувало закупити 95 комплектів навушників для стрільби 228 тисяч гривень.\r\nУ березні 219 року дві компанії виграли тендер, який оголошувало Міністерство оборони України на постачання 27,7 тис. тонн палива за 797,647 млн гривень.