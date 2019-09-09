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09 вересня 2019, понеділок, 15:10 20
Судова влада 2019-09-09T23:45:07+03:00
Українські Новини
ДБР купило два суфлера, щоб уникнути безглуздих ситуацій

ДБР купило два суфлера, щоб уникнути безглуздих ситуацій

Держбюро розслідувань купило 2 суфлери за 56 тисяч гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель Prozorro, передають Українські Новини.

Договір про закупівлю суфлерів був підписаний 2 вересня.

Переможцем тендеру став підприємець Іван Ништун.

Таким чином, один суфлер обійшовся в 28 тис. гривень.

Джерело в ДБР повідомив Українським Новинам, що суфлери були куплені, щоб уникнути безглуздих ситуацій, як сталося на одному з брифінгів за участю директора ДБР Романа Труби.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань планував купити трибуну для виступів за 34 тисячі гривень.

Крім того, Держбюро розслідувань планувало створити свій спецпідрозділ спецназу до кінця 2019 року.

Тим часом Національне антикорупційне бюро планувало закупити 95 комплектів навушників для стрільби 228 тисяч гривень.

У березні 219 року дві компанії виграли тендер, який оголошувало Міністерство оборони України на постачання 27,7 тис. тонн палива за 797,647 млн гривень.

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