НАБУ собирается закупить наушники для стрельбы, 25 пар боксерских перчаток и два боксерских мешка

Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на закупку 95 комплектов наушников для стрельбы за 228 тыс. гривен.\r\nОб этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.\r\nТендер был объявлен 16 июля.\r\nНаушники должны идти в комплекте с чехлом и клипсой для переноски.\r\nНАБУ рассчитывает, что стоимость закупки наушников составит до 228 тыс. гривен.\r\nТакже Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на закупку 25 пар боксерских перчаток и двух боксерских мешков за 85 тыс. гривен.\r\nОб этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.\r\nТендер был объявлен 11 июля.\r\nОтмечается, что НАБУ планирует купить 25 пар перчаток для бокса за 60 тыс. гривен и два мешка для бокса за 25 тыс. гривен.\r\nПобедитель тендера должен поставить товар до 26 декабря 2019 года.\r\nА вот ГБР хочет купить трибуну для выступлений за 34 тысячи гривен.\r\n29 марта Минобороны собралась закупить топлива почти на 800 млн гривен