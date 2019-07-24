НАБУ собирается закупить наушники для стрельбы, 25 пар боксерских перчаток и два боксерских мешка

Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на закупку 95 комплектов наушников для стрельбы за 228 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер был объявлен 16 июля.

Наушники должны идти в комплекте с чехлом и клипсой для переноски.

НАБУ рассчитывает, что стоимость закупки наушников составит до 228 тыс. гривен.

Также Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на закупку 25 пар боксерских перчаток и двух боксерских мешков за 85 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер был объявлен 11 июля.

Отмечается, что НАБУ планирует купить 25 пар перчаток для бокса за 60 тыс. гривен и два мешка для бокса за 25 тыс. гривен.

Победитель тендера должен поставить товар до 26 декабря 2019 года.

А вот ГБР хочет купить трибуну для выступлений за 34 тысячи гривен.

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