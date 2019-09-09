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09 вересня 2019, понеділок, 13:46 20
Життя 2019-09-10T00:45:06+03:00
Українські Новини
Перші осінні дощі проллються з вівторка на заході України

Перші осінні дощі проллються з вівторка на заході України

Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

10 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +26...+28 градусів у той час, як другий робоча тиждень вересня почався зі спеки до +29.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, тільки вночі у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях місцями короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +20...+27 градусів.

У Карпатах вночі короткочасний дощ, вдень без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Моршині вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Трускавці вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Сваляві вночі короткочасний дощ, вдень без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +24...+26 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +22...+29 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+13 градусів, вдень +22...+29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, в Одеській області +13...+18 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.

9 вересня о 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21...+23 градуси; у Дніпрі біля Києва +20 градусів.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, атмосферні фронти принесуть в Україну осінь з дощами і грозами.

Раніше з'явився прогноз погоди на перший місяць осені.

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