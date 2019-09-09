Перші осінні дощі проллються з вівторка на заході України

10 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +26...+28 градусів у той час, як другий робоча тиждень вересня почався зі спеки до +29.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, без опадів, тільки вночі у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях місцями короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +20...+27 градусів.\r\nУ Карпатах вночі короткочасний дощ, вдень без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +12...+17 градусів.\r\nУ Моршині вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +22...+24 градуси.\r\nУ Трускавці вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +22...+24 градуси.\r\nУ Сваляві вночі короткочасний дощ, вдень без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +23...+28 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +22...+29 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +6...+13 градусів, вдень +22...+29 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, в Одеській області +13...+18 градусів, вдень +23...+29 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\n9 вересня о 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21...+23 градуси; у Дніпрі біля Києва +20 градусів.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, атмосферні фронти принесуть в Україну осінь з дощами і грозами.\r\nРаніше з'явився прогноз погоди на перший місяць осені.