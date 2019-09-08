Вторая рабочая неделя сентября начнется с жары до +29

После выходных с идеальной погодой в понедельник 9 сентября в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура ночью +13...+15 градусов, днем +26...+28 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины небольшая облачность, без осадков, вечером на Закарпатье кратковременные дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура ночью +9...+16 градусов, днем +24...+29 градусов.В Карпатах без осадков, температура ночью +6...+11 градусов, днем +14...+19 градусов.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.\r\nВ Сваляве без осадков, вечером кратковременный дождь, температура ночью +13...+15 градусов, днем +26...+28 градусов.\r\nНа севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература ночью +9...+15 градусов, днем +24...+29 градусов.\r\nВ центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература ночью +9...+16 градусов, днем +24...+29 градусов.\r\nНа востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с.\r\nТемпература ночью +6...+13 градусов, днем +23...+29 градусов.\r\nНа юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с.\r\nТемпература ночью +11...+17 градусов, днем +23...+29 градусов.\r\nВ Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура ночью +12...+17 градусов, днем +24...+29 градусов.\r\nВ Ялте без осадков.Температура ночью +16...+18 градусов, днем +26...+28 градусов.\r\n8 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21...+23 градуса; в Днепре возле Киева +21 градус.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, лето в Киеве превысило климатическую норму почти на 3 градуса.\r\nТем временем погода на сентябрь ожидается почти летняя с приятными дневными температурами и умеренными осадками.