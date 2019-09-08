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08 сентября 2019, воскресенье, 13:48 49 Карта
Жизнь 2019-09-08T13:50:02+03:00
Українські Новини
Вторая рабочая неделя сентября начнется с жары до +29

Вторая рабочая неделя сентября начнется с жары до +29

Осень в Киеве.
Осень в Киеве.

После выходных с идеальной погодой в понедельник 9 сентября в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +13...+15 градусов, днем +26...+28 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, вечером на Закарпатье кратковременные дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +9...+16 градусов, днем +24...+29 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +6...+11 градусов, днем +14...+19 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.

В Сваляве без осадков, вечером кратковременный дождь, температура ночью +13...+15 градусов, днем +26...+28 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +9...+15 градусов, днем +24...+29 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +9...+16 градусов, днем +24...+29 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +6...+13 градусов, днем +23...+29 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +11...+17 градусов, днем +23...+29 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+17 градусов, днем +24...+29 градусов.

В Ялте без осадков.
Температура ночью +16...+18 градусов, днем +26...+28 градусов.

8 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21...+23 градуса; в Днепре возле Киева +21 градус.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини,  лето в Киеве превысило климатическую норму почти на 3 градуса.

Тем временем погода на сентябрь ожидается почти летняя с приятными дневными температурами и умеренными осадками.

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