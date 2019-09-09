підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.35 27.95
˟
09 вересня 2019, понеділок, 09:20 12
Силові структури 2019-09-09T12:25:37+03:00
Українські Новини
Український військовий отримав бойову травму на Донбасі

Український військовий отримав бойову травму на Донбасі

Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Траваносми
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Траваносми

Бойовики 9 разів обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) 8 вересня, внаслідок чого один український військовослужбовець був травмований після того, як українська сторона СЦКК заявила, що зірвано відновлення мосту в Станиці Луганській..

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"8 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених "мінськими домовленостями" калібрів озброєння. Крім того, застосував озброєння БМП, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю", - сказано в ньому.

Позиції Збройних сил були обстріляно поблизу Гранітного, Красногорівки, Верхньоторецького, Миколаївки, Авдіївки, Лебединського та Кримського.

"За минулу добу в результаті ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил один військовослужбовець отримав бойове травмування", - йдеться в повідомленні.

Втрати бойовиків у повідомленні не уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, кількість ворожих обстрілів зросла.

Раніше бойовики били з гранатометів і кулеметів по позиціях українських військових.

Більше новин про: Ситуація в зоні ООС війна на Донбасі обстріли на Донбасі Ситуація на Сході Поранений військовий ЗСУ

Архів
Новини
Кличко на конкретному прикладі показав, як Богдан маніпулює інформацією, - сайт мера 12:08
НАБУ більше не буде догоджати Коломойському, - Олещук 11:57
НБУ різко наростив скупку валюти на міжбанку 11:51
Проблема "Мотор Січ" вимагає від Зеленського швидких і прагматичних рішень, - Романенко 11:35
"Арселорміттал Кривий Ріг" не підтримує законопроект про зміну податкової ставки для металургійних підприємств 11:34
більше новин
Екс-голова НКРЕКП заявив про співпрацю НАБУ та Коломойського 13:13
"Арселорміттал Кривий Ріг" не підтримує законопроект про зміну податкової ставки для металургійних підприємств 11:34
Укладання асфальту на трасі Запоріжжя-Маріуполь завершиться до 1 жовтня, - Юрій Голик 10:52
Проблема "Мотор Січ" вимагає від Зеленського швидких і прагматичних рішень, - Романенко 11:35
Генсек ООН закликає Україну й Росію спростити процедуру відвідування Криму 20:26
більше новин
Генсек ООН закликає Україну й Росію спростити процедуру відвідування Криму 20:26
Літак з українцями приземлився. Скріншот трансляції Радіо Свобода
До Києва прибули звільнені українці: пряма трансляція 13:43
Військові. Фото: ООС/Facebook
Україна почала відведення військ у Луганській області, - волонтер 00:01
Грузія підтримала Україну і заявила про незаконність виборів у Криму 08:29
Рябошапка звільнив першого заступника генпрокурора Сторожука 10:32
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok