Український військовий отримав бойову травму на Донбасі

Бойовики 9 разів обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) 8 вересня, внаслідок чого один український військовослужбовець був травмований після того, як українська сторона СЦКК заявила, що зірвано відновлення мосту в Станиці Луганській

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"8 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених "мінськими домовленостями" калібрів озброєння. Крім того, застосував озброєння БМП, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю", - сказано в ньому.

Позиції Збройних сил були обстріляно поблизу Гранітного, Красногорівки, Верхньоторецького, Миколаївки, Авдіївки, Лебединського та Кримського.

"За минулу добу в результаті ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил один військовослужбовець отримав бойове травмування", - йдеться в повідомленні.

Втрати бойовиків у повідомленні не уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, кількість ворожих обстрілів зросла.

Раніше бойовики били з гранатометів і кулеметів по позиціях українських військових.