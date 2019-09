Нетаньяху осоромився, переплутавши Бориса Єльцина і Бориса Джонсона: реакція соцмереж

"Я повернувся з дуже приємного візиту до Лондону, де я зустрівся з прем'єр-міністром Борисом Єльциним і міністром оборони США", - сказав Нетаньяху на початку зустрічі.

Співробітники кабінету швидко заступилися, щоб виправити його, припустивши, що він мав на увазі "Джонсона", а усміхнений Нетаньяху відповів, сказавши, що він просто перевіряє, чи звертають вони увагу.

Єльцин, який помер у 2007 році, був першим президентом Російської Федерації між 1991 і 1999 роками. Термін Єльцина перекрив перший термін прем'єр-міністра Нетаньяху між 1996 та 1999 роками.

Джонсон виграв гонку Консервативної партії, щоб стати прем'єр-міністром після того, як Тереза Мей подала у відставку в червні.

Соцмережі швидко відреагували на ляп Нетаньяху, наклавши обличчя Єльцина на плакат перед Ликудською кампанією, на якому Нетаньяху з президентом США Дональдом Трампом. Плакат, на якому написано "Нетаньяху, інша ліга", був висунутий для освітлення дипломатичного положення прем'єр-міністра перед виборами Ізраїлю, 17 вересня.

Israeli @Twitter feed quick to respond. This one is by brilliant @yoavr pic.twitter.com/iYPy4zfrfI