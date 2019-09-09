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09 вересня 2019, понеділок, 08:39 22
Зовнішня політика 2019-09-09T12:15:03+03:00
Українські Новини
Нетаньяху осоромився, переплутавши Бориса Єльцина і Бориса Джонсона: реакція соцмереж

Нетаньяху осоромився, переплутавши Бориса Єльцина і Бориса Джонсона: реакція соцмереж

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, який нещодавно відвідав Україну, заявив на засіданні кабінету в неділю, що він зустрівся з Борисом Єльциним під час візиту до Лондону у вихідні, переплутавши його з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, повідомляє Haaretz.

"Я повернувся з дуже приємного візиту до Лондону, де я зустрівся з прем'єр-міністром Борисом Єльциним і міністром оборони США", - сказав Нетаньяху на початку зустрічі.

Співробітники кабінету швидко заступилися, щоб виправити його, припустивши, що він мав на увазі "Джонсона", а усміхнений Нетаньяху відповів, сказавши, що він просто перевіряє, чи звертають вони увагу.

Єльцин, який помер у 2007 році, був першим президентом Російської Федерації між 1991 і 1999 роками. Термін Єльцина перекрив перший термін прем'єр-міністра Нетаньяху між 1996 та 1999 роками.

Джонсон виграв гонку Консервативної партії, щоб стати прем'єр-міністром після того, як Тереза Мей подала у відставку в червні.

Соцмережі швидко відреагували на ляп Нетаньяху, наклавши обличчя Єльцина на плакат перед Ликудською кампанією, на якому Нетаньяху з президентом США Дональдом Трампом. Плакат, на якому написано "Нетаньяху, інша ліга", був висунутий для освітлення дипломатичного положення прем'єр-міністра перед виборами Ізраїлю, 17 вересня.

Це не перший подібний конфуз Нетаньяху. У березні він заявив, що перебуває з офіційним візитом в Афганістані, переплутавши його з союзником Ізраїлю, Азербайджаном.

У грудні Нетаньяху заявив, що його дружина Сара перебувала з офіційним державним візитом в Нікарагуа, коли насправді вона перебувала в Гватемалі.

Як повідомляли Українські Новини, дружина Нетаньяху по дорозі у Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль.

Пізніше Нетаньяху пояснив поведінку своєї дружини в аеропорту Києва.

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