У Зеленского засекретили, обсуждал ли он с Нетаньяху вопрос пенсий гражданам Израиля

В Офисе президента Украины отказались отвечать на прямой вопрос, обсуждался ли во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху вопрос выплаты Украиной пенсий гражданам Израиля и какое решение было принято по этому вопросу.

Об этом говорится в ответе президентского Офиса на информационный запрос Українських Новин.

"По информации, предоставленной Главным департаментом внешней политики и европейской интеграции, публичная информация, связанная с упомянутым выше визитом, освещена во время пресс-конференции лидеров двух стран и на сайте Официального интернет-представительства Президента Украины (копии материалов прилагаются)", - говорится в ответе.

При этом, к ответу были приложены распечатки сообщений президентской пресс-службы о ходе встречи, а также опубликованные на президентском сайте новости с совместной пресс-конференции, где ни одного упоминания о вопросе выплаты пенсий не содержится.

Согласно Закону "О доступе к публичной информации" вся информация, распорядителем которой являются органы государственной власти, по умолчанию является публичной, кроме той, на доступ к которой наложены ограничения в установленном Законом порядке. То есть, кроме информации, отнесенной самим распорядителем по предусмотренным процедурам к тайной или служебной, а также являющейся конфиденциальной.

20 августа на совместной пресс-конференции Владимир Зеленский и Беньямин Нетаньяху рассказали о перечне вопросов, по которым были достигнуты договоренности.

Но позднее сам Нетаньяху на своей странице в соцсети Facebook уточнил, что также Владимир Зеленский пообещал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху ратифицировать соглашение о выплате пенсий бывшим украинским пенсионерам, инвалидам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которые репатриировались в Израиль после 24 августа 1991 года.

"Я признателен ему (Зеленскому, - ред.) за решение продвигать в парламенте ратификацию договора о выплате пенсий израильтянам, выходцам из Украины", - написал премьер Израиля.

Украинская сторона пока официально не комментировала данное заявление израильского премьера.