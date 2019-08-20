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20 августа 2019, вторник, 13:15 275
Политика 2019-08-20T15:00:04+03:00
Українські Новини
Способ привлечь внимание: Нетаньяху объяснил поведение своей жены в аэропорту Киева

Способ привлечь внимание: Нетаньяху объяснил поведение своей жены в аэропорту Киева

Биньямин Нетаньяху прокомментировал скандальный эпизод, произошедший в ночь на понедельник, 19 августа, в самолете "Эль-Аль", в котором глава правительства Израиля направлялся в Киев. Сара Нетаньяху, сопровождавщая своего супруга во время визита, отчитала командира корабля за то, что тот не приветствовал ее должным образом при посадке в лайнер, а потом бросила на пол соль хлеб во время торжественной цермонии встречи на украинской земле. 

В частности, премьер-министр Израиля назвал свой визит в Украину "историческим", при этом засомневавшись в том, получил ли бы он освещение в СМИ, если бы не было "происшествия с хлебом". 

"Ни в коем случае не было проявлением неуважения к Украине, это полная ерунда. Она даже подобрала платье в цвета флага Украины. Но это никто не заметил, как и результаты наших переговоров, которые принесут пользу вашей стране. И мой визит мог бы остаться без внимания, если бы не этот случай. Мне это напоминает приезд премьер-министра Японии в Израиль, после которого к нам пришло много инвестиций. Но все обсуждали то, что последнее блюдо на трапезе подали в тарелке в виде туфли. Похоже, мы нашли способ привлечь внимание. Продолжим", — сказал Биньямин Нетаньяху.

Как сообщали Українські Новини, это первый визит Биньямина Нетаньяху в Киев за последние 20 лет. 

Премьер-министр Израиля Нетаньяху хочет быть посредником в переговорах Путина и Зеленского.

Больше новостей о: Скандал Израиль Беньямин Нетаньяху официальный визит

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