подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.6 28.35
˟
19 августа 2019, понедельник, 08:49 15194
Общество 2019-08-19T09:06:20+03:00
Українські Новини
Жена Нетаньяху по пути в Киев устроила скандал в самолете и бросила на землю хлеб-соль

Жена Нетаньяху по пути в Киев устроила скандал в самолете и бросила на землю хлеб-соль

Скандальный эпизод произошел в ночь на понедельник, 19 августа, в самолете "Эль-Аль", в котором глава правительства Биньямин Нетанияху направлялся в Киев. Сара Нетанияху, сопровождающая своего супруга во время визита, отчитала командира корабля за то, что тот не приветствовал ее должным образом при посадке в лайнер. Об этом сообщают Вести Израиля

Сара Нетанияху в гневе вскочила со своего кресла и направилась к кабине пилотов. Однако в кабину ее не пустили, что еще более разозлило супругу премьера. В итоге командир корабля вновь приветствовал чету Нетаниягу на борту – за 45 минут до посадки в Киеве.

На самом деле командир корабля приветствовал Сару Нетанияху и перед взлетом, но она, возможно, этого не расслышала, что и привело к инциденту. Во второй раз имя супруги премьера прозвучало "акцентированно": "Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетанияху, удачного визита".

В канцелярии главы правительства отрицают, что именно телохранители Нетанияху пресекли "прорыв" супруги премьера в кабину пилотов. Здесь также добавили, что речь идет о недоразумении, которое было немедленно исчерпано, далее полет проходил в рутинном режиме.

В "Эль-Аль" в ответ заявили, что "чета Нетанияхгу постоянно пользуются услугами авиакомпании во время визитов". "Мы были рады принять на борту нашего самолета премьер-министра и его супругу во время полета в Киев", - говорится в официальной реакции.

Впрочем, этим дело не закончилось. Когда супруги Нетанияху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Глава правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Сары, но та бросила его на землю.

Напомним, что это первый визит Биньямина Нетанияху в Киев за последние 20 лет. Начнется он в 10:30 -  с официальной встречи с украинским президентом в Мариинском дворце.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Израиля Нетаньягу хочет быть посредником в переговорах Путина и Зеленского.

Больше новостей о: Скандал Биньямин Нетаньяху Сара Нетаньяху

Архив
Новости
Трамп подтвердил прессе, что хочет купить у Дании Гренландию 09:30
В США призывают признать электронные сигареты менее вредными по сравнению с обычными 09:29
Ночью в Днипре загорелась жилая многоэтажка, пострадал ребенок 09:11
У Зеленского не могут найти заявления об отставке "членов команды" 09:01
Биньямин и Сара Нетанияху перед вылетом в Киев. Фото:vesty.co.il
Жена Нетаньяху по пути в Киев устроила скандал в самолете и бросила на землю хлеб-соль 08:49
больше новостей
Биньямин и Сара Нетанияху перед вылетом в Киев. Фото:vesty.co.il
Жена Нетаньяху по пути в Киев устроила скандал в самолете и бросила на землю хлеб-соль 08:49
Медведица с крыльями. Фото: Станислав Гуменюк/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник
В Чернобыльской зоне зафиксировали ядовитую "медведицу с крыльями" 12:30
По делу пожара в "Токио Стар" полиция задержала еще троих 08:18
Засуха возвращается: неделя начнется с 30-градусной жары 13:20 Карта
Антициклон с 37-градусной жарой идет в Украину: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
больше новостей
Суд исправил ошибки в решении об аресте Грымчака: в субботу его переведут в СИЗО 14:21
Биньямин и Сара Нетанияху перед вылетом в Киев. Фото:vesty.co.il
Жена Нетаньяху по пути в Киев устроила скандал в самолете и бросила на землю хлеб-соль 08:49
Медведица с крыльями. Фото: Станислав Гуменюк/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник
В Чернобыльской зоне зафиксировали ядовитую "медведицу с крыльями" 12:30
Засуха возвращается: неделя начнется с 30-градусной жары 13:20 Карта
Ломаченко. Фото: пресс-служба
Парашютисты в небе поддержали Ломаченко перед боем 18:07
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok