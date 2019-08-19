Жена Нетаньяху по пути в Киев устроила скандал в самолете и бросила на землю хлеб-соль

Скандальный эпизод произошел в ночь на понедельник, 19 августа, в самолете "Эль-Аль", в котором глава правительства Биньямин Нетанияху направлялся в Киев. Сара Нетанияху, сопровождающая своего супруга во время визита, отчитала командира корабля за то, что тот не приветствовал ее должным образом при посадке в лайнер. Об этом сообщают Вести Израиля.

Сара Нетанияху в гневе вскочила со своего кресла и направилась к кабине пилотов. Однако в кабину ее не пустили, что еще более разозлило супругу премьера. В итоге командир корабля вновь приветствовал чету Нетаниягу на борту – за 45 минут до посадки в Киеве.

На самом деле командир корабля приветствовал Сару Нетанияху и перед взлетом, но она, возможно, этого не расслышала, что и привело к инциденту. Во второй раз имя супруги премьера прозвучало "акцентированно": "Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетанияху, удачного визита".

В канцелярии главы правительства отрицают, что именно телохранители Нетанияху пресекли "прорыв" супруги премьера в кабину пилотов. Здесь также добавили, что речь идет о недоразумении, которое было немедленно исчерпано, далее полет проходил в рутинном режиме.

В "Эль-Аль" в ответ заявили, что "чета Нетанияхгу постоянно пользуются услугами авиакомпании во время визитов". "Мы были рады принять на борту нашего самолета премьер-министра и его супругу во время полета в Киев", - говорится в официальной реакции.

Впрочем, этим дело не закончилось. Когда супруги Нетанияху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Глава правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Сары, но та бросила его на землю.

Напомним, что это первый визит Биньямина Нетанияху в Киев за последние 20 лет. Начнется он в 10:30 - с официальной встречи с украинским президентом в Мариинском дворце.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Израиля Нетаньягу хочет быть посредником в переговорах Путина и Зеленского.