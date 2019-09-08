Держдеп США привітав обмін полоненими між Україною і РФ

Сполучені Штати вітають повідомлення про звільнення 35 українців, які утримуються Росією, в обмін на 35 ув'язнених, переданих Україною, йдеться в заяві Державного департаменту США.

Як наголошується в заяві, США послідовно закликали звільнити 24 українських моряків, затриманих Росією після нападу в листопаді 2018 року на українські судна в Чорному морі біля Керченської протоки, а також Олега Сенцова і інших політичних ув'язнених.

"Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх інших українців, включаючи членів кримськотатарської громади, які несправедливо ув'язненим", - йдеться в заяві.

В Держдепі США заявили, що "раді бачити ознаки більш активного діалогу між Росією і Україною".

"Президент Зеленський чітко заявив про свою прихильність досягненню дипломатичного врегулювання спровокованої Росією конфлікту на сході України. Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського", - наголошується в заяві.

Як повідомляли Українські Новини, у суботу Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що обмін полоненими відбувся без зміни попередніх домовленостей з Президентом Росії Володимиром Путіним. Також були досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування.