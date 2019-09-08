Москалькова не пропонувала Україні закрити справи проти обміняних полонених

Уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова не зверталася до України з пропозицією закрити кримінальні провадження проти обміняних полонених.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова повідомила в інтерв'ю інтернет-виданню "BBC Україна", передають Українські Новини.

"Я, як і ви, прочитала про це (ініціативи Москальковой) в новинах. Якщо вона звернеться офіційно і буде це пропонувати, то ми будемо це питання розглядати. Потрібно звернення, адже так можна говорити про що завгодно. Сьогодні немає жодних пропозицій", - сказала вона.

Денисова має намір продовжувати працювати над звільненням залишилися в ув'язненні в Росії 115 і 150 українців, які вказані в переданому Москальковой списку.

У неділю російський омбудсмен заявила про необхідність обопільного припинення кримінальних справ, в яких фігурують обмінені між Україною і Росією ув'язнені.

Як повідомляли Українські Новини, у суботу Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що обмін полоненими відбувся без зміни попередніх домовленостей з Президентом Росії Володимиром Путіним. Також були досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування.