У Twitter з'явилась сторінка Сєнцова, але режисер заявив, що це фейк

У соціальній мережі Twitter з'явилася сторінка звільненого з російського полону українського режисера Олега Сенцова, зареєстрована відразу після його звільнення, проте сам режисер заявляє, що це фейк.Об цьому Сенцов написав в Facebook.

"Це моя єдина сторінка в Інтернеті. У Twitter фейковий аккаунт, але мені відмовляється вірити навіть адміністрація Facebook, пропонуючи більше писати про себе, щоб отримати синю галочку. але що поробиш - не всі публічні особи ведуть публічне життя. Сподіваюся після цього фото сумніву будуть усунені. Всім добрий а ", - написав він.

У публікаціях від імені Сенцова висловлюється подяка усім, хто його підтримував у період його ув'язнення в Росії.

Спасибо всем за слова поддержки. Я с семьёй. Немного отдохну, отойду от всего этого и буду с каждым из вас. Нам ещё много работать до полной победы. — Олег Сенцов (@OlegSentsov) 7 вересня 2019 р.

Пізніше з'явилася публікація про те, що це єдина офіційна сторінка Олега, яку він поки не може верифікувати.

Это моя единственная страница в соцсетях. В Facebook меня пока нет. Пока ещё придумываю формат моего общения с вами. Возможно это будет канал в YouTube. Сообщу позже. Страницу в Twitter верифицировать не могу (причина на скриншоте), но в службу техподдержки написал. pic.twitter.com/QnFvy3N6Ha — Олег Сенцов (@OlegSentsov) 8 вересня 2019 р.

Як повідомляли Українські Новини, у суботу Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що обмін полоненими відбувся без зміни попередніх домовленостей з Президентом Росії Володимиром Путіним. Також були досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування.