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08 вересня 2019, неділя, 14:32 60
Політика 2019-09-08T20:30:03+03:00
Українські Новини
Цемах відмовився від угоди з прокуратурою і не міг бути виданий Нідерландам, - Луценко

Цемах відмовився від угоди з прокуратурою і не міг бути виданий Нідерландам, - Луценко

Володимир Цемах. Фото: Радіо Свобода
Володимир Цемах. Фото: Радіо Свобода

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що колишній "начальник ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимир Цемах - свідок у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі, відмовився від угоди з прокуратурою і не міг бути виданий Нідерландам.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Допит Цемаха відбувся. Від угоди зі слідством він відмовився. Видати його Нідерландам ми не маємо права через положення Конституції", - написав Луценко.

При цьому він уточнив, що Нідерланди зможуть його судити заочно, так само, як і перших 4 підозрюваних, з березня 2020 року.

На думку Луценка, Росія буде використовувати невдоволення нідерландського товариства у зв'язку з передачею Цемаха для зняття санкцій ЄС, які були введені після катастрофи літака рейсу МН17.

Крім того, він заявив, що в якості генпрокурора організовував юридичну підготовку при двох останніх обмінах полоненими - 74 українця на 306 росіян у грудні 2017 року і на 35 35 7 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура Нідерландів просить Росію видати Цемаха.

Уряд Нідерландів шкодує, що в рамках обміну полоненими під тиском Росії Цемах був переданий РФ.

Голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак сподівається, що обмін полоненими між Україною і Росією не зробить негативного впливу на розслідування катастрофи літака Boeing-777 Malaysia Airlines рейсу MH17 в 2014 році.

Як повідомляли Українські Новини, у суботу Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що обмін полоненими відбувся без зміни попередніх домовленостей з Президентом Росії Володимиром Путіним. Також були досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування.

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