Під Черніговом при переміщенні військової техніки загинув військовослужбовець

В районі села Гончарівське Чернігівської області під час переміщення військової техніки внаслідок порушення заходів безпеки трагічно загинув військовослужбовець оперативного командування "Північ".

"Сьогодні, 7 вересня 2019 року, на Чернігівщині біля с. Гончарівське при переміщенні техніки внаслідок порушення заходів безпеки трагічно загинув військовослужбовець військової служби за контрактом військової частини оперативного командування "Північ", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці Оперативного командування "південь" в соцмережі Фейсбук в суботу.

"За фактом для з'ясування причин та обставин трагедії в оперативному командуванні призначено службове розслідування. Випадок внесений до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань", – підсумували в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 5 вересня в районі проведення ООС в ході обстрілу бойовиків один військовослужбовець загинув, ще один поранений.

6 вересня, бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових з озброєння, заборонених мінськими угодами калібрів. Крім того, бойовики застосували великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем, і стрілецьку зброю.

7 вересня бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.