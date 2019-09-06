В зоне ООС боевики применили запрещенное оружие: погиб украинский военный

В четверг, 5 сентября, в районе проведения операции объединенных сил в ходе обстрела боевиков один военнослужащий погиб, еще один военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

Так, 5 сентября боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 16 обстрелов позиций украинских военных у Талаковки, Новогнатовки, Водяного, Лебединского, Новотроицкого, Верхнеторецкого, Авдеевки, Павлополя И Пищевика.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 5 обстрелов позиций объединенных сил в районе Зайцевого, Южного, Золотого и Новгородского.

С начала текущих суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня недалеко от Павлополя и вблизи Водяного.

Как сообщали Українські Новини, за минувшие сутки, 4 сентября, на Донбассе из-за обстрела пророссийских боевиков погиб украинский военнослужащий.

3 сентября, на Донбассе боевики 10 раз нарушили "режим тишины", в результате обстрелов четверо украинских военных получили ранения.