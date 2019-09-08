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08 вересня 2019, неділя, 09:15 49
Президент 2019-09-08T19:45:05+03:00
Українські Новини
Зеленський і Путін провели телефонну розмову після обміну полоненими

Зеленський і Путін провели телефонну розмову після обміну полоненими

Зеленський і Путін провели телефонну розмову. Фото: Обозреватель
Зеленський і Путін провели телефонну розмову. Фото: Обозреватель

Президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін увечері в суботу, 7 вересня, провели телефонну розмову.

Про це повідомив Офіс Президента України в Facebook.

Зокрема, у ході бесіди обговорювалися подальші кроки для досягнення миру на Донбасі.

"Сторони підкреслили, що задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу. Також президенти двох країн домовилися найближчим часом обговорити дату проведення зустрічі в нормандському форматі", – сказано в повідомленні.

Прес-служба Кремля також повідомила про переговори і повідомила, що дзвінок відбувся з ініціативи української сторони.

"Дана позитивна оцінка звільнення та передачі утримуваних в Україні і в Росії осіб. Акцентовано насамперед гуманітарний аспект цієї акції, яка має велике значення для нормалізації та оздоровлення двосторонніх відносин", – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що лідери підкреслили "важливість дотримання режиму припинення вогню, а також послідовного розведення сил і засобів на лінії зіткнення протиборчих сторін".

Путін, згідно з повідомленням Кремля, також заявив про необхідність підготовки до саміту "нормандської четвірки", "щоб чергова зустріч у такому форматі була результативною і реально сприяла виконанню наявних домовленостей на вищому рівні, насамперед мінського "комплексу заходів".

Президенти домовилися про подальші контакти.

Як повідомляли Українські Новини, у суботу Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що обмін полоненими відбувся без зміни попередніх домовленостей з Президентом Росії Володимиром Путіним. Також були досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування.

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