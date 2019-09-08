підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.35 27.95
˟
08 вересня 2019, неділя, 08:17 22
Силові структури 2019-09-08T19:45:05+03:00
Українські Новини
Війна на Донбасі: кількість ворожих обстрілів зросла

Війна на Донбасі: кількість ворожих обстрілів зросла

Донбас Фото: Штаб ООС Facebook
Донбас Фото: Штаб ООС Facebook

Незважаючи на досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування, 7 вересня бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.

Як повідомляє штаб ООС, противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із забороненої мінськими угодами зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Обстріли велися поблизу 12 населених пунктів, зокрема неподалік Лебединського, Старогнатівки, Новотроїцького, Богданівки, Водяного, Майорска, Новотошківського.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці режим припинення вогню не порушували.

Як повідомляли Українські Новини, 5 вересня в районі проведення ООС в ході обстрілу бойовиків один військовослужбовець загинув, ще один поранений військовослужбовець.

4 вересня на Донбасі через обстрілу проросійських бойовиків також загинув український військовослужбовець.

6 вересня, бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових з озброєння, заборонених мінськими угодами калібрів. Крім того, бойовики застосували великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем, і стрілецьку зброю.

Більше новин про: Ситуація в зоні ООС обстріли в зоні ООС

Архів
Новини
Генсек ООН закликає Україну й Росію спростити процедуру відвідування Криму 20:26
Вибори в анексованому Криму визнали незаконними три країни 19:56
Андріївський узвіз в Києві святкує свій день народження. Фото: Інформатор
Фото дня: Багатовіковий Андріївський узвіз відзначає свій день народження 18:55
Держдеп США привітав обмін полоненими між Україною і РФ 18:27
Москалькова не пропонувала Україні закрити справи проти обміняних полонених 18:04
більше новин
Екс-голова НКРЕКП заявив про співпрацю НАБУ та Коломойського 13:13
Для відновлення миру в Україні важливо почати з повернення наших людей, - Бойко про обмін полоненими 15:24
Дуалізм влади може заблокувати розвиток столиці, - Кличко 11:22
Кличко запропонував Разумкову встановити в парламенті систему голосування таку ж, як в Київраді 11:37
Літак з українцями приземлився. Скріншот трансляції Радіо Свобода
До Києва прибули звільнені українці: пряма трансляція 13:43
більше новин
Смог над Лівим берегом Києва. Фото: facebook.com/DVisti
Фото дня: Київ в диму - вже багато днів мешканці столиці скаржаться на жахливе повітря 20:44
Автобуси виїхали з
У ЗМІ заявили про обмін полоненими: три автобуси прибули в аеропорт в Москві 09:34
Літак з українцями приземлився. Скріншот трансляції Радіо Свобода
До Києва прибули звільнені українці: пряма трансляція 13:43
На окупованих територіях можуть почати виплачувати українські пенсії 08:50
НАТО вітає повернення українських полонених і закликає Росію виконати всі свої зобов'язання згідно "мінських угод" 22:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok