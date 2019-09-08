Війна на Донбасі: кількість ворожих обстрілів зросла

Незважаючи на досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування, 7 вересня бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.

Як повідомляє штаб ООС, противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із забороненої мінськими угодами зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Обстріли велися поблизу 12 населених пунктів, зокрема неподалік Лебединського, Старогнатівки, Новотроїцького, Богданівки, Водяного, Майорска, Новотошківського.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці режим припинення вогню не порушували.

Як повідомляли Українські Новини, 5 вересня в районі проведення ООС в ході обстрілу бойовиків один військовослужбовець загинув, ще один поранений військовослужбовець.

4 вересня на Донбасі через обстрілу проросійських бойовиків також загинув український військовослужбовець.

6 вересня, бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових з озброєння, заборонених мінськими угодами калібрів. Крім того, бойовики застосували великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем, і стрілецьку зброю.