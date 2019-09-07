Адміністрація Зеленського продемонструвала готовність до компромісів: МЗС Росії про обмін полоненими

В МЗС Росії заявили, що адміністрація Зеленського продемонструвала готовність до компромісів. Про це сказано в заяві Міністерства закордонних справ Росії, передають Українські Новини.

"Це (обмін полоненими) стало можливим завдяки виконанню домовленостей, досягнутих особисто Президентами Росії і України. На відміну від своїх попередників, нова адміністрація В. Зеленського продемонструвала здоровий підхід і готовність до компромісів", - сказано в ній.



РФ вважає, що цей крок створить позитивний фон для предметної роботи в рамках Тристоронньої контактної групи і "Нормандського формату".



Росія закликає Україну скасувати торговельно-економічну та транспортну блокади окупованих районів Донбасу, відновити місцевим жителям соціальні виплати і пенсії.



Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.



На прес-конференції в аеропорту Зеленський розповів, що досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування. А другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих у Росії кримських татар.